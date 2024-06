Albania-Spagna: probabili formazioni, orario e dove vederla

Düsseldorf, 23 giugno 2024 - Oltre che con Italia-Croazia, il Gruppo B di Euro 2024 si chiude con la sfida fra la Spagna e l'Albania, che si disputa alla Merkur Spiel-Arena di Düsseldorf. Dopo le prime due vittorie in altrettante uscite nel torneo, le Furie Rosse sono certe di terminare davanti a tutte le altre avversarie del girone e di conseguenza scenderà in campo con la mente più libera (oltre che con una formazione ricca di novità, così da avere i titolari regolarmente a disposizione e riposati per l'inizio della fase ad eliminazione diretta), mentre la selezione guidata in panchina dal commissario tecnico Sylvinho giocherà per cercare il risultato massimo, così da provare ad agguantare una storica qualificazione agli ottavi di finale.

Le dichiarazioni degli allenatori

"Abbiamo assistito ad una grande crescita di tutti i giocatori. Ci sono tre milioni di albanesi in Albania e più di 9 o 10 milioni in tutto il mondo. C'è stata una generazione che non ha mai visto la propria squadra in un campionato europeo - le parole di Sylvinho - Stiamo tutti facendo un ottimo lavoro. Siamo orgogliosi e ambiziosi. La Spagna è forte, ma ci proveremo lo stesso. Il nostro sogno è quello di raggiungere gli ottavi, ma dobbiamo dare il massimo". Queste invece le dichiarazioni di Luis de la Fuente: "L'Albania ha dei tifosi fantastici e ha già stupito qui. Sappiamo che sarà molto dura. Faremo i cambi che riterremo opportuni. Abbiamo piena fiducia nei nostri 26 giocatori. Non è che io non faccia errori. Tutti hanno la possibilità di giocare qui ad alto livello, quindi sono molto sereno al riguardo".

Le probabili formazioni

Albania (4-3-3): Strakosha; Hysaj, Ajeti, Djimsiti, Mitaj; Asllani, Bajrami, Ramadani; Laçi, Manaj, Asani. All. Sylvinho. Spagna (4-3-3): Raya D; J. Navas, Vivian, Laporte, Grimaldo; Merino, Zubimendi, D. Olmo; Torres, Joselu, Oyarzabal. All. de la Fuente.

Orario e dove vedere la sfida

La sfida fra Albania e Spagna è in programma lunedì 24 giugno, con calcio d'inizio fisato alle 21. La partita sarà visibile su Sky, in particolare sul canale Sky Sport 253. La gara sarà disponibile anche in streaming su Now per chi ha sottoscritto l'abbonamento alla piattaforma e su Sky Go per chi possiede un abbonamento Sky. Si potrà seguire il match scaricando le rispettive app sulla propria smart tv oppure collegando il televisore a una console PlayStation 4/5, Xbox, oppure ad un TIMVISION BOX, ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast. Su Sky la telecronaca della sfida sarà affidata ad Antonio Nucera.

