Euro 2024, Inghilterra-Serbia: probabili formazioni e dove vederla in tv

Bologna, 15 giugno 2024 – L’Inghilterra parte per vincere, e riscattare Wembley tre anni fa, ma la Serbia ha grandi ambizioni e vuole essere protagonista. Il Gruppo C si preannuncia molto interessante, anche se le favorite restano Inghilterra e Danimarca, ma Slovenia e Serbia sono pronte a stupire, forti di un talento diffuso e che non sarà da sottovalutare. I danesi partono alle 18 di domenica 16 giugno, mentre i leoni inglesi si troveranno di fronte Dusan Vlahovic alle ore 21. Sfida dunque tra grandi attaccanti con Kane da una parte, anche se è rimasto senza scudetto al Bayern, e Vlahovic dall’altra, che con la Juve ha sollevato una Coppa Italia. I serbi sono molto ‘italiani’ se si considera Milikovic Savic in porta, del Toro, Milenkovic della Fiorentina in difesa, Kostic della Juve in mezzo e ovviamente Vlahovic davanti.

Probabili formazioni

Il commissario tecnico Gareth Southgate ripartirà dal 4-3-3 con Pickford in porta, poi Walker e Shaw terzini, in mezzo Stones e Guehi. A centrocampo spazio a Rice, Gallagher e Bellingham, stella del Real Madrid, mentre in attacco tridente composto da Saka, Kane e Foden. Per quanto riguarda la Serbia del ct Stojkovic, il modulo dovrebbe essere un 3-4-2-1 con tanta ‘Italia’ in campo. Si parte con Milinkovic Savic in porta, poi Milenkovic, Pavlovic e Babic in difesa, esterni saranno Zivkovic e Kostic, i centrali Lukic e Mihajlovic, in attacco Milinkovic Savic, ex Lazio, e Tadic a supporto di Vlahovic. Inghilterra (4-3-3): Pickford, Walker, Stones, Guehi, Shaw; Rice, Gallagher, Bellingham; Saka, Kane, Foden. Serbia (3-4-2-1): Milinkovic Savic; Milenkovic, Pavlovic, Babic; Zivkovic, Lukic, Mihajlovic, Kostic; Milinkovic Savic, Tadic; Vlahovic.

Le parole dei tecnici

La Serbia torna a un Europeo e il commissario tecnico Stojkovic ha parlato così alla vigilia del match: “In passato abbiamo mancato tante occasioni, ma oggi l’obiettivo è stato raggiunto. La strada per il successo non è mai facile, ma per il nostro paese e i nostri tifosi la qualificazione è stata una grande passo avanti”. Gareth Southgate, allenatore dell'Inghilterra, sogna un grande successo internazionale. Gli inglesi sono fermi al mondiale 1966: “Sono entusiasta di questa sfida e proveremo a fare quello che l’Inghiltera non ha mai fatto. Non siamo mai riusciti a vincere un Europeo e non abbiamo mai vinto un torneo fuori casa. Dovremo essere perfetti per raggiungere questo scopo, a partire dal match contro la Serbia che non sarà affatto facile”.

Dove vederla in tv

Il match tra Serbia e Inghilterra si gioca domenica 16 giugno alla Veltins Arena di Gelsenkirchen con orario d'inizio alle 21. Diretta in chiaro su Rai 1, in streaming su Raiplay. Live a pagamento sui canali Sky, in particolare su Sky Sport 1, 201, Sky Sport Calcio, 202, Sky Sport 4K, 213, e Sky Sport 251. In streaming su Sky Go e Now Tv.