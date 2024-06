Le pagelle di Italia-Albania: Barella superiore. Dimarco, inizio horror

Dortmund, 15 giugno 2024 – Buona la prima per Spalletti agli Europei 2024. L’Italia si è imposta 2-1 sull’Albania nel match di esordio. Le pagelle:

Donnarumma 6,5. Colpito a freddo, senza quasi potersene accorgere. Nel finale salva su Manaj.

Di Lorenzo 5,5. Qualche passaggio a vuoto, senza la consueta verve.

Bastoni 6,5. Complice, seppur in maniera vaga, dello sciagurato svantaggio, si prende di forza il riscatto con la zuccata del pari.

Calafiori 7. Tecnicamente sfacciato in un esame da brividi: non solo scaccia ogni pericolo, ma scatena idee e trame in manovra: senza sbagliare mai.

Dimarco 5,5. L’errore da horror con ancora l’eco del fischio d’inizio potrebbe inabissarlo: il suo animo coriaceo, però, lo rimette in partita. Tocco decisivo per il gol di Barella.

Barella 7,5. I primi tocchi certificano il suo pieno recupero. L’esterno con cui firma il vantaggio sancisce la sua qualità superiore.

Jorginho 6. La gara ordinata e lucida che ci si attendeva da uno come lui.

Chiesa 7. Finalmente liberato sull’esterno, si accende di continuo. Non segna? Però accelera, dialoga, dribbla...

Frattesi 6,5. Tuttocampista mai così utile: e andrebbe pure in gol, se non fosse per la deviazione sul palo di Strakosha.

Pellegrini 6,5. Potrebbe rimediare subito allo svantaggio choc, ma ciabatta un destro impreciso. Si rifà con l’assist cesellato per Bastoni.

Scamacca 6,5. Vero nueve che si diletta da falso: crea spazio e verticalizza, e ispira ogni dialogo, neanche fossimo al G7.

Ct Spalletti 6,5. Al netto dello scivolone in avvio, troppo brutto per essere vero, la sua Italia convince per la scioltezza con cui va a concludere, senza mai perdere la bussola dietro. Una consistente armonia. Verranno subito esami più duri, ma il primo è superato.

Cristante, Cambiaso, Darmian, Retetgui e Folorunsho sv.

Voto squadra 6,5.