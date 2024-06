Italia-Albania alle 21, le formazioni ufficiali: Spalletti punta su Scamacca. In diretta l’esordio degli azzurri a Euro 2024

16:52

Cinquanta italiani fermati a Dortmund: avevano coltelli e passamontagna

A Dortmund la polizia tedesca ha fermato oltre 60 ultras italiani, prima che riuscissero a entrare in contatto con gli albanesi nei pressi di un ristorante. Sono stati trovati in possesso di coltelli, passamontagna e bombe carta. Passeranno le prossime 24 ore in cella, in attesa che il magistrato tedesco decida su di loro.