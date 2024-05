Felix Zwayer a Euro 2024, chi è l’arbitro tedesco

Felix Zwayer è un arbitro tedesco nato a Berlino il 19 maggio 1981. Ha debuttato nella massima competizione nel 2009 ed è arbitro Fifa dal 2012.

È stato il direttore di gara nella finale di Coppa di Germania 2017/18, seguendo la partita giocata tra il Bayern Monaco di Jupp Heynckes e l’Eintracht Francoforte allenato da Niko Kovac. La partita, terminata con il risultato di 3-1 grazie alla doppietta del croato ex Milan Ante Rebic, ha permesso alla squadra di Francoforte di conquistare, per la quinta volta nella loro storia, questa competizione.

Nella stagione 2022/23 ha diretto la finale di Nations League tra Croazia e Spagna, terminata con la vittoria delle “furie rosse” solamente dopo i calci di rigore.

Durante la stagione 2023/24 il tedesco ha arbitrato 18 partite della Bundesliga, cominciando con la trasferta vinta dal Bayern Monaco in casa del Werder Brema per 4-0. Anche lo scontro al vertice della 21ª giornata di campionato tra Bayer Leverkusen e Bayern Monaco è stata assegnata all’arbitro di Berlino, conclusa con la vittoria per 3-0 dei nuovi campioni di Germania guidati dallo spagnolo Xabi Alonso.

In Bundesliga 2 sono 5 le partite dirette da Zwayer, mentre in Coppa di Germania ha arbitrato solamente una partita del 1º turno tra RW Essen e Amburgo vinta da quest’ultimi solo dopo i tempi supplementari.

In Champions League ha seguito in totale 5 partite. Cominciando dai preliminari della competizione, ha seguito il match tra Braga e Panathinaikos, per venire poi assegnato a tre partite della fase a gironi, tra le quali troviamo la vittoria per 4-0 dell’Arsenal di Mikel Arteta contro gli olandesi del Psv Eindhoven. L’ultimo incontro diretto dal fischietto tedesco è stata l’andata degli ottavi di finale allo stadio Diego Armando Maradona tra Napoli e Barcellona, dove al goal del polacco Robert Lewandowski ha risposto il nigeriano Victor Osimhen.

Nella Europa League le gare dirette da Zwayer sono la vittoria di misura del Brighton, allenato da Roberto De Zerbi, sulla Roma di Daniele De Rossi durante la gara di ritorno degli ottavi di finale e la partita tra Olympique Marsiglia e Benfica, terminata solo ai calci di rigore, valida per il ritorno dei quarti di finale della competizione.

La semifinale di ritorno è stata l’unica partita arbitrata dal 43enne tedesco in Conference League, giocata tra Olympiacos-Aston Villa e terminata con la vittoria del club greco per 2-0.

Altra semifinale diretta dal tedesco Zwayer è stata durante le Qualificazioni agli Europei di calcio 2024, dove l’Ucraina ha vinto sulla Bosnia per 2-1. Competizione alla quale l’arbitro di Berlino parteciperà, insieme alla sua terna arbitrale composta da Stefan Lupp e Marco Achmüller.