Dove gioca l’Italia agli Europei di calcio 2024

Gli Europei di calcio 2024 sono dietro l’angolo. Dal 14 giugno al 14 luglio si svolgerà la diciassettesima edizione della rassegna continentale, stavolta ospitata dalla Germania. La partita di debutto vedrà proprio i tedeschi padroni di casa affrontare la Scozia nel gruppo A, ma già il giorno dopo, il 15 giugno, toccherà agli azzurri di Luciano Spalletti scendere in campo per l’esordio nel gruppo B contro l’Albania del ct Sylvinho, capace di vincere il girone di qualificazione davanti alla Repubblica Ceca. Gli albanesi sono alla loro seconda storica qualificazione europea. Nel girone dell’Italia anche la Spagna, ex campionessa mondiale ed europea, e la Croazia, quindi un gruppo duro in cui servirà sbagliare poco o nulla per entrare nelle prime due che avranno accesso agli ottavi. Se così non fosse, l’Italia dovrebbe almeno sperare di rientrare tra le migliori 4 terze dei sei gironi per potersi presentare agli ottavi.

Luciano Spalletti, commissario tecnico della nazionale

Dove giocherà l’Italia

L’Italia giocherà le sue tre partite del girone B alle ore 21. Come detto, debutto sabato 15 giugno contro l’Albania, poi giovedì 20 giugno ci sarà Spagna-Italia e infine lunedì 24 giugno Croazia-Italia. L’esordio degli azzurri avverrà al Westfalen Stadion di Dortmund, che rievoca dolci ricordi. Nell’impianto dove è protagonista il famoso muro giallo dei tifosi dei Borussia, l’Italia vinse la semifinale del mondiale 2006 contro i padroni di casa tedeschi, in quella incredibile partita con i gol di Grosso e Del Piero sul finire dei supplementari. Il Westfalen è stato costruito è nel 1974 e ha avuto quattro ristrutturazioni (1996, 1999, 2007 e 2015) e presenta una capienza di 81mila spettatori. E’ noto per essere la casa del Borussia, del muro giallo che tanta pressione mette agli avversari e tanto entusiasmo genera nei giocatori del Dortmund. Oltre al mondiale 2006 ha ospitato partite dei mondiali 1974 e una finale di Coppa Uefa 2001. L’impianto è da sempre riconosciuto con il nome di Westfalen, ma nei primi anni duemila è stato acquistato dalla compagnia assicurativa Signal Iduna che ha anche rinominato lo stadio dopo il salvataggio del Borussia dal fallimento.

La seconda partita dell’Italia sarà invece contro la Spagna il 20 giugno e si giocherà all’Arena AufSchalke di Gelsenkirchen. Si tratta di una cittadina molto vicina a Dortmund dove gioca lo Schalke, il tradizionale avversario del Borussia nel derby della Ruhr, ovvero la regione della Renania Settentrionale-Vestfalia. La regione prende il nome dall’omonimo fiume, appunto la Ruhr, ed è una delle più popolose con i suoi 5.3 milioni di abitanti in una superficie di 4.535 chilometri quadrati. L’Arena Auf Schalke ospita appunto le gare dello Schalke 04 e contiene 61.500 spettatori. Lo stadio è anche conosciuto come Veltins Arena in seguito al contratto di sponsorizzazione siglato nel 2005 in previsione dei mondiali 2006. Ha ospitato in passato la finale della Champions League 2004.

La terza e ultima partita, invece, sarà Spagna-Italia e verrà giocata alla Red Bull Arena di Lipsia. La cittadina è situata nella Germania dell’Est nello stato della Sassonia e ha circa 600mila abitanti ed è famosa per essere stata una grande polo commerciale nel Sacro Romano Impero e per le numerose manifestazioni di protesta che poi hanno portato alla caduta del Muro di Berlino. E’ ritenuta una delle città con la più alta qualità della vita in Germania. L’impianto è abbastanza antico ed è stato creato nel 1956 con il nome di Zentralstadion, ovvero Stadio Centrale, ma nel 2010 ha cambiato denominazione in Red Bull Arena dopo la creazione della nuova società, appunto sotto guida Red Bull. Il ZentralStadion ha ospitato in passato la Confederation Cup 2005 e il Mondiale 2006 e contiene 43mila posti a sedere. Oggi ospita le gare del Red Bull Lipsia, squadra ormai nota sia in Bundesliga sia nelle coppe europee.

Calendario Italia

15 giugno, ore 21 ITALIA-ALBANIA al Westfalenstadion di Dortmund.

20 giugno, ore 21 SPAGNA-ITALIA all'Arena AufSchalke di Gelsenkirchen.

24 giugno, ore 21 CROAZIA-ITALIA alla Red Bull Arena di Lipsia.