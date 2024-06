La maledizione dei campioni: Italia fuori agli ottavi come Spagna e Portogallo

Dall’Italia è nato tutto e con l’Italia tutto continua: nel 2016 gli azzurri di Antonio Conte eliminavano la Spagna agli ottavi di finale e accedevano ai quarti, poi persi ai rigori contro la Germania. La vincitrice di Euro 2016 fu il Portogallo, a cui toccò la stressa sorte nel 2021, quando da campione in carica uscì agli ottavi di finale contro il Belgio, poi avversario dell’Italia. Proprio con gli azzurri, sabato, questa tendenza è proseguita: a seguito della sconfitta contro la Svizzera, infatti, gli azzurri sono diventati la terza nazionale campione in carica a uscire agli ottavi del campionato europeo.

Gli azzurri lasciano il campo dopo la sconfitta contro la Svizzera

Spagna 2016

Le Furie Rosse venivano dall’Europeo del 2012 stravinto in finale contro l’Italia per 4-1, oltre che dal mondiale del 2010 e dall’ altro Europeo del 2008. Tuttavia, c’era la sensazione che ormai il ciclo aureo della Spagna stesse giungendo al termine, e il secondo posto nel Girone D alle spalle della Croazia lasciava presagire quanto appena detto. Agli ottavi di finale, la squadra di Del Bosque affrontò l’Italia di Antonio Conte, che vinse 2-0 grazie alle reti di Chiellini e Pellè e si qualificò poi per i quarti di finale. Successivamente, la Federcalcio spagnola decise di interrompere i rapporti con l’allenatore di Salamanca.

Portogallo 2021

Chi vinse l’Europeo del 2016 fu a sorpresa il Portogallo, che, qualificandosi da migliore terza, sconfisse la Croazia agli ottavi di finale (1-0, gol di Quaresma), la Polonia ai quarti (5-3 ai calci di rigore), il Galles in semifinale (2-0, reti di Ronaldo e Nani) e la Francia in finale, grazie al destro vincente di Éder al 109’. Anche nel 2021 i lusitani si qualificarono al turno precedente tra le migliori terze, dopo aver concluso il girone alle spalle di Francia e Germania, ma agli ottavi di finale contro il Belgio trovarono la sconfitta per mano di Hazard, che segnò la rete decisiva al 42’.

Italia 2024

Arriviamo, quindi, all’Italia. Gli azzurri arrivano a questo Europeo da campioni in carica, dopo un cammino trionfale nel 2021 che li ha visti sconfiggere l’Inghilterra in finale a Wembley. Da quel momento è cambiato tanto nella nazionale italiana, dalla guida tecnica (da Mancini a Spalletti) a tanti giocatori, molti dei quali erano stati dei veri e propri pilastri dell’Europeo del 2021, come Chiellini o Bonucci. Già durante le partite del girone, concluso al secondo posto all’ultimo respiro grazie alla rete di Zaccagni, si capiva che quest’Italia avrebbe difficilmente replicato quanto di ottimo fatto nella precedente edizione del campionato europeo, ma ciò che è andato in scena sabato non ha lasciato altra interpretazione. Una Italia piatta, vulnerabile e sempre in balìa dell’avversario è stata sconfitta dalla Svizzera, che quindi accede ai quarti e dà seguito a quanto successo nelle due passate edizioni del campionato europeo: i campioni in carica non vanno mai oltre gli ottavi di finale.