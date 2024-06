Svizzera-Italia 0-0: azzurri a caccia dei quarti di finale di Euro 2024

Berlino, 29 giugno 2024 – Italia, è il momento della verità. Alle 18 gli azzurri scendono in campo all’Olympiastadion di Berlino, palcoscenico del trionfo mondiale 2006, per affrontare la Svizzera: in palio il pass per i quarti di finale degli Europei. Dopo aver superato il girone all’ultimo respiro – grazie al gol di Zaccagni a una manciata di secondi dalla fine della gara contro la Croazia – Spalletti ha chiesto alla squadra “di cambiare marcia e fare meglio di quanto visto finora”. La squalifica di Calafiori e il forfait di Dimarco obbligano il ct a cambiare lo schieramento in difesa. In attacco spazio invece a Scamacca. La Svizzera di Murat Yakin arriva all’appuntamento in grande forma e in totale fiducia: ancora imbattuta nel torneo continentale, gli elvetici hanno sfiorato il primo posto nel gruppo ai danni della Germania padrona di casa. Arbitra la partita il polacco Szymon Marciniak.

Le notizie in diretta