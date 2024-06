Polonia-Olanda: probabili formazioni, orario e dove vedere la partita

Amburgo 15 giugno 2024 - Si è levato il sipario su Euro 2024, con un roboante successo dei padroni di casa della Germania per 5-1 sulla Scozia. Un calendario fitto da tre partite al giorno per i prossimi 11 giorni, che decideranno quali delle 24 formazioni qualificate a questa fase finale degli Europei si contenderanno nella fase a eliminazione diretta il titolo continentale in questa kermesse tedesca. Ad aprire le danze nel Gruppo D saranno Polonia e Olanda. Da una parte gli Orange, da sempre mina vagante della competizione continentale, ed eterna incompiuta incontrano i biancorossi guidati dall'immenso talento di Lewandowski, per due formazioni che non possono di certo essere tenute fuori dalla lista delle possibili sorprese del trofeo. La partita si giocherà al Volksparkstadion di Amburgo e vedrà fischiare il calcio d'inizio alle ore 15.

La Polonia ha un rapporto storicamente conflittuale con l'Europeo, dove ha storicamente faticato a qualificarsi, riuscendoci con costanza solo negli ultimi sedici anni, arrivando con Euro 2024 a cinque partecipazioni consecutive. Una clamorosa differenza rispetto ai Mondiali dove a cavallo tra gli anni '70 e gli anni '80 hanno ottenuto addirittura due medaglie di bronzo nel Mondiale. Il miglior risultato di sempre a una kermesse continentale dei biancorossi è stata a Francia 2016, quando Lewandowski e compagni si arresero al Portogallo, poi Campione, ai calci di rigore, dove al vantaggio proprio del bomber oggi al Barcellona, rispose Renato Sanches. La squadra guidata da Probierz è un sapiente mix di fisicità e talento, con giocatori duttili capaci di fare la differenza in ogni reparto. Una squadra ricca di giocatori provenienti dalla Serie A o che hanno comunque conosciuto il campionato nostrano. A partire dai portieri, di cui due su tre giocano in Italia (Szczesny e Skorupski), sono in totale 9 i polacchi provenienti dall'Italia, a cui si aggiungono altri tre ex delle squadre italiane (Salomon, Kiwior e Piatek). Una squadra la cui spina dorsale poggia molto sui suoi talenti all'estero, con una punta di diamante, nel vero senso della parola in Robert Lewandowski.

Non è più la squadra degli olandesi del Milan, ma guai a sottovalutare i Paesi Bassi. La formazione nord europea è una formazione di grande qualità tecnica in ogni zona del campo, che quando pesca la giusta generazione di talenti riesce sempre a sfiorare le vette massime del calcio globale. Non è però sbagliato definire in flessione la squadra degli Orange negli ultimi anni: finita l'era di Arjen Robben e Wesley Sneijder infatti la selezione ha mancato ben due appuntamenti importantissimi come Euro 2016 e il Mondiale 2018, due grandi buchi nell'acqua da cui si è provato a ricostruire, ma dove manca ancora un pizzico di lavoro per riconsegnare la squadra ai livelli più alti europei e mondiali. Koeman aveva operato alcune scelte impopolari, su tutte l'esclusione del talento del Bologna, Joshua Zirkzee, ma poi gli infortuni di Brobbey e Koopmeiners lo hanno costretto a tornare sui suoi passi, richiamando sia il rossoblu che Maatsen. Gli equilibri in campo sono però tutti da definire e in un girone complicato come quello di cui fanno parte i Paesi Bassi, la squadra è una vera e propria mina vagante.

La designazione Uefa per la sfida tra Polonia e Olanda ha scelto il portoghese Artur Soares Dias per seguire il match del Volksparkstadion di Amburgo. Il fischietto lusitano sarà assistito da Paulo Soares e Pedro Ribiero, suoi connazionali, con il bosniaco Irfan Peljto come quarto uomo. In sala Var un altro portoghese, ovvero Tiago Martins, con i due assistenti tedeschi Christian Dingert e Marco Fritz. Per Soares Dias si tratterà della trentesima direzione stagionale, la seconda in termini di Selezioni Nazionali, dopo aver diretto l'amichevole di marzo tra Inghilterra e Brasile. Per il fischietto lusitano anche l'onore di dirigere la finale di Conference League di questa stagione tra Olympiacos e Fiorentina.

Probabili formazioni

Il ct polacco Probierz si riparte dal 3-5-2 con capitan Szczesny come baluardo della porta biancorossa. Davanti a lui è ballottaggio tra Dawidowicz e Walukiewicz per chi sarà il difensore centrale, mentre i braccetti saranno Bednarek e l'ex Spezia Kiwior. Sulle fasce Frankowski e il romanista Zalewski, affiancheranno Szymanski, Zielinski e Slisz. Grande assente in attacco Robert Lewandowski, il problema fisico accusato in amichevole, non ha pregiudicato la sua presenza, ma sicuramente non sarà del match contro l'Olanda. Al suo posto l'ex Milan Piatek, affiancato da uno tra Buksa, Urbanski e Swiderski, con il giocatore dell'Antalyaspor favorito sul talentino del Bologna e l'attaccante del Verona.

Tante conoscenze del campionato italiano in campo anche per Koeman nel debutto continentale dell'Olanda. Davanti a Flekken infatti la linea a tre sarà composta dall'ex Juventus De Ligt, insieme a Van Dijk e Aké. A centrocampo il milanista Reijnders affiancherà l'ex Bologna Schouten, mentre l'interista Dumfries e Bilnd occuperanno le corsie. In attacco il talento dei giovani Xavi Simons e Cody Gakpo affiancheranno l'esperienza di Memphis Depay, solo panchina inizialmente per Zirkzee, richiamato all'ultimo secondo per l'infortunio di Brobbey e dell'atalantino Koopmeiners.

Polonia (3-5-2): Szczesny; Bednarek, Dawidowicz, Kiwior; Frankowski, S. Szymanski, Zielinski, Slisz, Zalewski; Buksa, Piatek. CT. Michal Probierz.

Olanda (3-5-2): Flekken; De Ligt, Van Dijk, Aké; Dumfries, Reijnders, Schouten, Blind; Simons, Depay, Gakpo. CT. Ronald Koeman.

Dove vedere la partita

La partita fra Polonia e Olanda del Volksparkstadion di Amburgo, valevole per la prima giornata del Gruppo D di Euro 2024, inizierà alle ore 15 di domenica 16 giugno 2024. La partita sarà visibile in esclusiva su Sky, in diretta sui canali Sky Sport Uno (numero 201 del satellite), Sky Sport Calcio (numero 202 del satellite), Sky Sport 4K (canale 213 del satellite) e su Sky Sport canale 251. L'incontro sarà disponibile anche in streaming su NOW. Si potrà seguire il match scaricando l'app sulla propria smart tv oppure collegando il televisore a una console PlayStation 4/5, Xbox, oppure ad un TIMVISION BOX, ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast. Visione possibile anche tramite app o sito di NOW su tablet, pc e smartphone. Per chi ha sottoscritto un abbonamento a Sky Sport, l'incontro sarà disponibile in streaming anche su Sky Go. I telecronisti scelti dalla piattaforma per raccontare l'incontro sono Andrea Marinozzi e Laura Giuliani.