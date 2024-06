Italia subito al lavoro: la sfida contro la Spagna vale gli ottavi. Buffon: “Spalletti come Lippi nella gestione del gruppo”

Iserlohn, 16 giugno 2024 – Nel mirino dell’Italia c’è già la Spagna. Per la Nazionale di Spalletti è subito tempo di archiviare il debutto vittorioso di Dortmund contro l’Albania per concentrarsi sul confronto di giovedì alle 21 contro le Furie Rosse. Folgorante la partenza degli spagnoli a Euro 2024: Morata e compagni hanno demolito 3-0 la Croazia, lanciando un messaggio chiaro alla concorrenza. A Gelsenkirchen si sfideranno, quindi, le due capoliste del gruppo B: chi vince potrà mettere in cassaforte il pass per gli ottavi.

Luciano Spalletti durante l'allenamento dell'Italia

Una partita che si preannuncia molto difficile, nonostante le buone indicazioni date dagli azzurri nella gara con l’Albania. Per questo motivo il ct non vuole perdere tempo. Domenica mattina la squadra è tornata al lavoro all'Hemberg Stadion di Iserlohn. Gruppo diviso in due: classico lavoro defaticante per chi è sceso in campo sabato sera, normale seduta invece per chi non ha giocato o è subentrato negli ultimi minuti. Da valutare le condizioni di Fagioli, dopo il problema accusato dopo l'ultimo test con la Bosnia, ma anche di chi con l'Albania ha speso tante energie o preso qualche botta, su tutti Chiesa.

Intanto, a margine della premiazione del concorso ‘Il migliore gol delle nostre nazionali: fai gol anche tu!’ indetto dall'Ambasciata italiana in Germania in collaborazione con la Figc, il capodelegazione Gigi Buffon ha parlato del mister Spalletti e della prossima gara contro la Spagna: “Analogie tra Lippi e Spalletti? La gestione del gruppo, c'è il momento nel quale è bello essere amico del gruppo e un momento in cui il gruppo deve capire che c'è un comandante. Queste due cose sono necessarie se si vuole andare fino in fondo. Il mister cerca di trarre il massimo da quello che ha a disposizione e – le parole dell’ex portiere – adopera il bastone ogni tanto e la carotina”.

Per quanto riguarda la partita di giovedì, secondo Buffon l’obiettivo “è ottenere il massimo con tutti. Con la Spagna si giocherà per ottenere il massimo e fare bella figura. Siamo una nazionale a inizio ciclo, voglio pensare che tra due anni saremo al top ma già adesso possiamo raggiungere livelli di performance elevati”.

Finale su Donnarumma e la parata decisiva nel finale contro l'Albania: "Un intervento molto importante, ha messo in ghiaccio una vittoria che se fosse sfumata sarebbe stato un peccato”.