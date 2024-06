Pronostici Euro 2024, guida alla scommesse: chi è la favorita e quanto paga la vittoria dell’Italia

Dagli scorsi Europei, slittati dal 2020 al 2021 a causa della pandemia, sono passati appena 3 anni, ma la geografia del calcio nel frattempo ha subito qualche scossone che influenza inevitabilmente il mood della lunga vigilia che precede la rassegna in programma in Germania dal 14 giugno al 14 luglio. A farne le spese, nel bene e nel male, sono le varie Nazionali al via, per un borsino in continua evoluzione sia per gli appassionati sia per i principali operatori di pronostici e scommesse, che sembrano guardare più al presente che al passato più o meno recente.

I pronostici e le scommesse

Basti pensare alla posizione dell'Italia campione in carica, che per bet365, Sisal e William Hill a livello di quote paga rispettivamente 17.00, 16.00 e 17.00 in caso di immediato bis: non esattamente pronostici consoni alla squadra che si era imposta a Wembley nel 2021, che fa i conti inevitabilmente anche con la successiva mancata qualificazione ai Mondiali 2022, per il secondo torneo iridato steccato di fila, e con il ribaltone in panchina tra Roberto Mancini e Luciano Spalletti, ancora tutto da verificare in un torneo così serrato e complicato. Chi sembra mettere tutti d'accordo, almeno sulla carta, sono i vice-campioni dell'Inghilterra, la cui vittoria paga 4.00 per bet365, Sisal e William Hill: quote che dunque sfidano la nomea di eterni secondi della Nazionale dei Tre Leoni e della sua bandiera Harry Kane, il veterano che proverà ad appoggiarsi al talento di Jude Bellingham. La rivale più accreditata sembra la Francia, spinta dal giusto mix tra esperienza e gioventù, da un'eccellenza per reparto, forse dalla rosa più completa considerando anche le seconde linee e dalle quote di bet365, Sisal e William Hill: rispettivamente 5.00, 5.00 e 4.50. Chissà che alla fine, a spostare gli equilibri, non sia il fattore casa, con la Germania quotata vincente 6.50, 7.50 e 6.50 rispettivamente da bet365, Sisal e William Hill nonostante un cammino piuttosto accidentato nei mesi scorsi e un digiuno a livello di Nazionale che dura esattamente da 10 anni e che mal si sposa con l'ottimo raccolto a livello di club.

Nonostante la nascita di un nuovo ciclo che sembra molto promettente, la vittoria della Spagna non scende sotto il 9.00 per nessuno tra bet365, Sisal e William Hill, mentre il Portogallo dell'eterno Cristiano Ronaldo raccoglie, nell'ordine, 9.00, 7.50 e 9.00. Poi ci sono le eterne promesse, quelle Nazionali da cui, negli anni, ci si aspetta sempre il botto a chiusura dell'ennesimo ciclo interessante ma anche inconcludente: si parte dal Belgio, il cui successo per bet365, Sisal e William Hill paga nell'ordine 15.00, 16.00 e 15.00 e si arriva all'Olanda, quotata rispettivamente 17.00, 16.00 e 17.00, passando dalla Croazia e i suoi 41.00, 33.00 e 41.00 che, in caso di clamoroso exploit a sorpresa, farebbero le fortune dei giocatori più coraggiosi. Sulla medesima falsariga sono le quote vincenti di Lottomatica (4.00 per Inghilterra, 5.00 per Francia e 6.50 per Germania, con l'Italia data a 15.00).