Biglietti Euro 2024: prezzi, dove acquistarli e disponibilità

Tutto pronto al via di Euro 2024: gli stadi tedeschi sono tirati a lucido, le 24 squadre partecipanti hanno già raggiunto il paese e stanno ultimano i ritiri nelle proprie strutture in vista del debutto. Manca solo una cosa: i tifosi. Le stime parlano di circa 2,7 milioni di visitatori che assisteranno alle 51 partite, più altri sette milioni sono attesi nelle fan zone e durante le visite pubbliche. Le strutture sono pronte a ricevere le persone e i biglietti per le gare di Euro 2024 stanno già andando a ruba. I tagliandi per le partite sono stati messi a disposizione dalla UEFA già dalla fine del 2023, con l'estrazione dei fortunati che faranno parte della categoria Fan First. L'unico modo per poter acquistare i tagliandi è collegandosi sul sito ufficiale della UEFA e della manifestazione, diffidando da rivenditori terzi o non ufficiali. Inoltre, la Uefa metterà a disposizione dei tifosi con disabilità dei biglietti per ogni partita. Indipendentemente dalla loro posizione nello stadio, questi avranno il prezzo più conveniente e i tifosi disabili possono anche richiedere un biglietto omaggio per il proprio accompagnatore.

Dove acquistare i biglietti per Euro 2024

Costi per tutte le tasche, si parte anche da 30 euro

I costi per vedere una partita della fase a gironi di Euro 2024 non sono proibitivi. Sempre che si riesca a trovare ancora qualche tagliando, le fasce di prezzo vanno dai 30 euro fino a oltre 400. Per fare un esempio, i biglietti per il match d'esordio dell'Italia contro l'Albania (previsto per il 15 giugno alle ore 21 al Signal Iduna Park di Dormund) vanno dai 30 ai 400 euro. Queste fasce di prezzo, generalmente più basse, sono riservate ai tifosi delle rispettive squadre partecipanti, ovvero la categoria denominata Fan First. Mentre per tutti gli altri i prezzi variano a seconda del settore che si vuole occupare, esattamente come i precedenti, con un costo di poco maggiorato: 60 , 150, 200 o 400 euro a seconda del posto scelto.

Agli ottavi di finale, la categoria Fan First parte da 50 euro, mentre le altre da 85. Il costo del biglietto sale di poco per i quarti di finale, mentre il vero balzo c'è per la semifinale. Al penultimo atto la categoria Fan First va da 80€, mentre le altre tre categorie costano rispettivamente: 195, 400 e 600 euro, dipende ovviamente il settore dello stadio che si seleziona. Per quanto riguarda la finale, chi è classificato come Fan First spende 95 euro, mentre le altre fasce di prezzo sono: 300, 600 e mille euro.

Inoltre, possono essere scelti anche i pacchetti hospitality: questi saranno venduti sul sito del provider ufficiale dell'hospitality di Euro 2024 e ci sono diverse opzioni, tra cui un club più informale e vivace, nonché business lounge o suite private più esclusive.

La Uefa sconsiglia qualsiasi rivenditore non ufficiale

Sfortunatamente nessuna competizione, a maggior ragione rassegne così importanti, si salva dalla piaga del bagarinaggio e del mercato nero. A tal proposito, tramite un comunicato ufficiale sul proprio sito, la UEFA ha caldamente sconsigliato l'acquisto di biglietti da rivenditori terzi non ufficiali e, peggio ancora, appena fuori dallo stadio. Il rischio è presto spiegato: il tagliando potrebbe non essere regolare, potrebbe essere rifiutato e, quindi, i tifosi potrebbero vedersi rifiutare l'ingresso allo stadio o esserne anche espulsi a seguito di determinati controlli. Tutto ciò senza dimenticare che, stando alle leggi vigenti, la vendita non autorizzata di biglietti per le partite può costituire un reato penale ed è una questione che la UEFA prende molto sul serio, come già testimoniato in precedenti eventi sportivi dove si sono verificati casi del genere. Dunque, tutti i biglietti per Euro 2024, così come per tutte le altre competizioni UEFA, sono distribuiti tramite l'app ufficiale UEFA Tickets o l'apposito sito web, che contiene parametri di sicurezza all'avanguardia. Non esistono più i biglietti cartacei e i tagliandi ufficiali non necessitano di essere stampati e presentati in forma cartacea.