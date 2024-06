Slovenia-Danimarca in tv: probabili formazioni, orario e dove vederla

Il girone C degli Europei prende il via domenica 16 giugno con le sfide tra Slovenia e Danimarca alle 18 e l’ancora più attraente Serbia-Inghilterra alle 21. Per quanto riguarda la sfida tra sloveni e danesi sono diversi i temi in ballo. Davanti duello tra Sesko, a lungo obiettivo del Milan, ma rimasto a Lipsia, e Hojlund, ceduto a fior di milioni l’anno scorso dall’Atalanta al Manchester United. Non solo, tra le fila della Danimarca due vecchie conoscenze del calcio italiano come Eriksen e Hjulmand, ma anche il terzino Kristiansen, reduce dalla storica qualificazione in Champions League con la maglia del Bologna, mentre nella Slovenia giocano Bijol e Lovric, centrale e mezzala dell’Udinese. Partita già importante per la Danimarca, semifinalista tre anni fa, contro una Slovenia reduce da quattro risultati positivi nelle gare di preparazione a Euro 2024.

Probabili formazioni

Per quanto riguarda la Slovenia lo schema dovrebbe essere un rodato e quadrato 4-3-3. In porta Oblak, perno dell’Atletico Madrid, poi spazio a Karnicik e Janza terzini, Brekalo e Bijol centrali. A centrocampo ci saranno Lovric, altro giocatore dell’Udinese, con Elsnik e Cerin, mentre davanti Mlakar, Sporar e Sesko. Per la Danimarca 3-5-2 con Schmeichel, figlio d’arte, in porta, poi Andersen, Christensen e Vestergaard dietro, i quinti di centrocampo saranno Bah e Kristiansen, in mezzo Hjulmand, Eriksen e Hojbjerg. Davanti Hojlund e Wind.

Slovenia: Oblak, Karnicik, Brekalo, Bijol, Janza; Lovric, Elsnik, Cerin; Mlakar, Sporar, Sesko.

Danimarca: Schmeichel, Andersen, Christensen, Vestergaard; Kristiansen; Hjulmand, Eriksen, Hojbjerg, Bah; Hojlund, Wind.

Le parole dei tecnici

Queste le parole di Matjaz Kek, commissario tecnico sloveno: “Per noi è importante creare una formazione compatta. Non siamo considerati i favoriti del girone ma gli outsider e questa situazione mi piace e spero che i giocatori la vedano come una ulteriore motivazione e una sfida”.

Kasper Hjulmand, ct danese, non si fida degli avversari: “Servirà intensità e aggressività, ma facendo attenzione alla qualità del gioco sloveno. Hanno Oblak in porta e Sesko in attacco, poi hanno battuto il Portogallo a marzo e non sarà facile. Dobbiamo dimostrare chi siamo”.

Dove vederla in tv

La partita tra Slovenia e Danimarca, esordio del Gruppo C a Euro 2024, si disputerà domenica 16 giugno alle 18 allo stadio Stuttgart Arena di Stoccarda. Prevista la diretta esclusiva a pagamento dei canali Sky Sport, in particolare sui canali Sky Sport 1, 201, Sky Sport Calcio, 202, Sky Sport 4K, 213, e Sky Sport 251. Live streaming su Now Tv e Sky Go. Non è prevista la diretta Rai.