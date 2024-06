Svizzera-Italia, l’arbitro è Marciniak: nel 2022 ha diretto la finale dei Mondiali

Sarà Szymon Marciniak a dirigere Svizzera-Italia, la sfida valida per gli ottavi di finale di Euro 2024 in programma sabato 29 alle 18 a Berlino. Con il fischietto polacco, arbitro della finale mondiale in Qatar tra Argentina e Francia, i connazionali Tomasz Listkiewicz e Adam Kupsik guardalinee, il quarto ufficiale di gara sarà l'argentino Facundo Tello, alla Var il polacco Tomasz Kwiatkowski e, come assistenti, il connazionale Var Bartosz Frankowski e il tedesco Bastian Dankert.

Szymon Marciniak

L’Italia torna a Berlino 18 anni dopo. Dal quarto titolo Mondiale al quarto di finale in palio a Euro 2024: cambia l'avversaria (dalla Francia alla Svizzera), cambia la competizione, con un punto di contatto, Gigi Buffon, nel 2006 protagonista indiscusso della finale e oggi capodelegazione della Nazionale.

Complessivamente, sarà la decima partita che l'Italia disputerà a Berlino, la settima all'Olympiastadion: il bilancio è di quattro vittorie, tre pareggi (compreso l'1-1 firmato Zidane e Materazzi, con epilogo ai rigori) e due sconfitte.

Per tornare all'ultima vittoria, però, bisogna riavvolgere la macchina del tempo e arrivare al 15 agosto del 1936: 2-1 contro l'Austria in una sfida valida per il torneo olimpico nel quale gli azzurri vinsero la loro unica medaglia d'oro.

Nelle 9 gare a Berlino l'Italia ha giocato in 4 stadi: oltre all'Olympiastadion, nel torneo olimpico scese in campo al Post Stadion (il più importante impianto della capitale fino al 1936) e al Mommsen Stadion (impianto intitolato al celebre storico); poi con la Germania Est fu ospitata al Walter Ulbricht Stadion (inaugurato nel 1951, ospitò diverse gare della Ddr).