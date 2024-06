Tutti i capocannonieri degli Europei di calcio: ecco chi ha segnato più gol

In cima alla classifica globale dei marcatori degli Europei c'è lui, Cristiano Ronaldo, e la cattiva notizia per tutti gli altri è che nell'edizione 2024, in programma in Germania dal 14 giugno al 14 luglio, il fuoriclasse del Portogallo, oggi a quota 14 gol, può incrementare ulteriormente il bottino di reti.

Cristiano Ronaldo (Ansa)

I capocannonieri per ogni edizione

1960: Francois Heutte (Francia), Viktor Ponedelnik (Unione Sovietica), Valentin Ivanov (Unione Sovietica), Drazan Jerkovic (Jugoslavia), Milan Galic (Jugoslavia) - 2 gol

1964: Jesus Maria Pereda (Spagna), Ferenc Bene (Ungheria), Deszo Novak (Ungheria) - 2 gol

1968: Dragan Dzajic (Jugoslavia) - 2 gol

1972: Gerd Muller (Germania Ovest) - 4 gol

1976: Dieter Muller (Germania Ovest) - 4 gol

1980: Klaus Allofs (Germania Ovest) - 3 gol

1984: Michel Platini (Francia) - 9 gol

1988: Marco Van Basten (Olanda) - 5 gol

1992: Henrik Larsen (Danimarca), Karl-Heinz Riedle (Germania), Dennis Bergkamp (Olanda), Tomas Brolin (Svezia) - 3 gol

1996: Alan Shearer (Inghilterra) - 5 gol

2000: Patrick Kluivert (Olanda), Savo Milosevic (Jugoslavia) - 5 gol

2004: Milan Baros (Repubblica Ceca) - 5 gol

2008: David Villa (Spagna) - 4 gol

2012: Fernando Torres (Spagna), Alan Dzagoev (Russia), Mario Gomez (Germania), Mario Mandzukic (Croazia), Mario Balotelli (Italia), Cristiano Ronaldo (Portogallo) - 3 gol

2016: Antoine Griezmann (Francia) - 6 gol

2020: Cristiano Ronaldo (Portogallo), Patrik Schick (Repubblica Ceca) - 5 gol.

Il parimerito dell'ultima edizione, quella vinta dall'Italia più grazie alla coralità che ai singoli, è stato risolto a favore di Ronaldo grazie all'assist servito: un dettaglio ulteriore nel contesto di una carriera che, in ambito continentale, ha visto i migliori picchi verso l'alto. In maniera analoga, il maxi ex aequo del 2012 tra Fernando Torres, Alan Dzagoev, Mario Gomez, Mario Mandzukic, Mario Balotelli e ancora CR7 è stato risolto in favore del primo della lista grazie all'assist servito e al numero minore di minuti giocati: curiosamente, si tratta dell'unica volta in cui un italiano, appunto Balotelli, figura nell'elenco dei capocannonieri. Restando agli anni recenti, nel 2016 non c'è stato bisogno di dirimere alcun ballottaggio: il re dei gol è stato Antoine Griezmann grazie a 6 reti, per un bottino non lontanissimo dalle 9 realizzate in una singola edizione, quella del 1984, dal connazionale Michel Platini, per un primato che resta dunque in piedi da 40 anni. Lo stesso Griezmann, oggi a quota 7 gol totali negli Europei, sembra l'unico dei calciatori ancora in attività a poter provare quanto meno ad avvicinarsi alla leadership complessiva di Ronaldo, che però ha realizzato il doppio delle marcature. Non sempre segnare tanto equivale a guidare la propria squadra verso la vittoria: lo sanno bene, per esempio, i cechi Patrik Schick e Milan Baros, che rispettivamente nel 2020 e nel 2004 hanno messo a referto 5 reti, aggiudicandosi la palma di best scorer delle rispettive edizioni. Per restare agli anni recenti, è emblematico al riguardo anche il caso del 2000, con Patrick Kluivert e Savo Milosevic a dividersi il titolo di capocannoniere, sempre con 5 gol segnati, mentre il titolo se lo sarebbero giocato Francia e Italia, con la prima a prevalere.