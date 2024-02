La FeralpiSalò a Bari in cerca di punti salvezza

Salò (Brescia), 16 febbraio 2024 – La FeralpiSalò, in cerca di punti per uscire dagli ultimi tre posti che valgono la retrocessione diretta, cerca di raggiungere la salvezza senza passare attraverso gli spareggi e la possibilità passa anche dal campo del Bari.

I gardesani affrontano domani un avversario senza dubbio insidioso, che sta cercando di ritrovare la strada per i play off sotto la guida esperta e determinata di Iachini e che può contare su giocatori di assoluta qualità.

In cerca di continuità

Premesse che non devono condizionare l’atteggiamento della squadra di Zaffaroni, che ha già invitato i suoi a “giocare una grande partita” al San Nicola, dalle 14. In effetti, con le ultime cinque della classifica racchiuse in due soli punti, fare risultato con la giusta continuità può diventare determinante e in questo senso i verdeblù possono guardare avanti con la fiducia trasmessa dalle ultime prestazioni, durante le quali i gardesani sono riusciti ad affrontare a testa alta anche la rivale più accreditata.

Le scelte di mister Zaffaroni

Per la trasferta in Puglia mister Zaffaroni non potrà certamente contare sul lungodegente Carraro e su Giudici, che hanno lavorato a parte per tutta la settimana, ma gli ultimi sono stati giorni di allenamento personalizzato pure per Compagnon, uno degli elementi che si sta distinguendo in modo particolare nella risalita verdeblù e che sembra destinato a dare forfait (e in questo casi si apre la corsa alla sua sostituzione, con La Mantia, Dubickas e Manzari, in primis, a contendersi l’opportunità di partire dal 1’).

Allarme rientrato, invece, per Felici, che dovrebbe essere regolarmente a disposizione dell’ex tecnico dell’Hellas Verona come Fiordilino e Butic che hanno scontato il turno di squalifica inflitto dal giudice sportivo. Al di là di quelle che potranno essere le singole scelte in vista della sfida del San Nicola, lo stesso Zaffaroni ha già indicato ai suoi la strada maestra da percorrere per tornare da Bari con un risultato positivo, giocare dall’inizio alla fine con attenzione e determinazione, ma anche con la personalità e la convinzione necessarie per scendere in campo davanti a un pubblico sempre caldissimo come quello pugliese per fare a propria partita e uscire dal campo dopo aver dato tutto per conquistare il risultato desiderato.

Probabili formazioni

Bari (4-3-1-2): Brenno; Dorval, Vicari, Di Cesare, Ricci; Maita, Benali, Edjouma; Menez (Sibilli); Puscas, Nasti. All: Beppe Iachini. FeralpiSalò (3-5-2): Pizzignacco; Balestrero, Ceppitelli, Martella; Bergonzi, Kourfalidis, Fiordilino, Di Molfetta, Felici; Compagnon (Dubickas), Butic. All: Marco Zaffaroni.

Dove vedere Bari – FeralpiSalò

La partita si giocherà domani, sabato 17 febbraio, alle ore 14 allo Stadio San Nicola di Bari e sarà visibile su Sky Sport e Dazn.