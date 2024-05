Cagliari-Fiorentina 2-3, sussulto viola al 103'. Sarà Europa anche l'anno prossimo

Firenze, 23 maggio 2024 - Serviva una vittoria per blindare l'ottavo posto e vittoria, seppur sofferta, è arrivata. La Fiorentina si impone a Cagliari per 3-2. Il gol vittoria lo segna Arthur su rigore al 103esimo minuto. Ma riavvolgiamo il nastro della serata. Nell'immediato pre partita il livello delle emozioni ha toccato vette altissime. Il saluto della Unipol Domus a Claudio Ranieri ha fatto letteralmente piangere il tecnico romano, tributato con un lungo applauso da tutto lo stadio, compresi i giocatori della Fiorentina e mister Italiano. Cori e striscioni, momento davvero toccante.

Italiano se la gioca con diversi 'big' in campo dal primo minuto. Evidentemente era troppo lo stacco tra il Napoli e la finale di Atene. Così in campo va Terracciano fra i pali, con Dodo, Milenkovic, Ranieri e Biraghi in difesa. A centrocampo Mandragora con Bonaventura. Sulla trequarti Ikoné, Barak e Castrovilli alle spalle di Belotti. L'avvio non è particolarmente esaltante anche se la prima occasione vera è per la Fiorentina. Punizione di Biraghi (19'), stacco di testa da centro area di Belotti e super riflesso di Scuffet. Poi la Fiorentina lascia progressivamente campo e occasioni ai padroni di casa, pericolosi nel giro di pochi minuti. Al 28' toglie da sotto la traversa un siluro di Luvumbo, un minuto più tardi smanaccia quasi sulla linea un colpo di testa a palombella di Deiola. Al 33' ancora un super Terracciano a tu per tu in campo aperto su Luvumbo. Poi all'improvviso un lampo viola. Al 39' i gigliati muovono bene la palla, Belotti e Castrovilli dialogano con la palla arriva a Bonaventura: sterzata e tiro a giro che s'infila alle spalle di Scuffet. Nel finale di frazione succede di tutto. Prima il portiere del Cagliari salva la porta con una parata di riflesso su Castrovilli, poi il Cagliari va in rete in pieno recupero, ma la rete viene annullata per fuorigioco. Nella ripresa il Cagliari continua ad attaccare a testa bassa. Italiano annusa il pericolo e cambia: dentro Arthur e Gonzalez, fuori Mandragora e Ikoné. Ma il pareggio arriva lo stesso. Pennellata di Prati dalla trequarti, inserimento di Deiola e gol di testa. Rete in un primo momento annullata per un presunto fuorigioco, che in realtà non c'è. Nei viola staffetta tra Milenkovic e Quarta, poi entrano anche Beltran e Nzola per Bonaventura e Belotti. Quando la partita sembrava avviata al termine senza grossi sussulti, dal cilindro di Ranieri esce il classe 2003 Mutandwa, che con un destro a giro da fuori area (85') batte Terracciano. Fiorentina al tappeto? No, perché i viola hanno la forza di reagire e lo fanno con forza. Punizione tagliata di Biraghi (88') e deviazione aerea di Gonzalez per il timbro del pareggio. Ma non è ancora finita. La Fiorentina rischia tantissimo perché Lapadula si inventa un gol pazzesco ma partendo da una posizione di fuorigioco. All'alba del 100' di gioco l'episodio decisivo. Di Pardo calcia in area il piede di Beltran. Prontera non interviene, il Var sì. Rigore per la Fiorentina con Arthur che spiazza Aresti (entrato poco prima al posto di Scuffet). Non c'è più tempo. Festa viola, con Italiano e i suoi ragazzi che centrano per il terzo anno consecutivo un piazzamento europeo. Attualmente viola di nuovo in Conference League e ottavo posto blindato. Sarà la serata di Atene a decidere quale competizione europea giocherà il prossimo anno la Fiorentina. TABELLINO CAGLIARI-FIORENTINA 2-3 Cagliari (4-2-3-1): Scuffet (45' s.t +3 Aresti); Augello, Mina, Obert, Zappa; Prati, Deiola (32' s.t Sulemana (45' s.t +3 Mancosu)); Luvumbo (32' s.t Mutandwa), Viola, Nandez (45' s.t +2 Di Pardo); Lapadula. All. Ranieri Fiorentina (4-2-3-1): Terraciano; Dodò, Milenkovic (21' s.t Quarta), Ranieri, Biraghi; Bonaventura (28' s.t Beltran), Mandragora (11' s.t Arhur), Ikoné (11' s.t Gonzalez), Barak, Castrovilli; Belotti (28' s.t Nzola). All. Italiano Arbitro: Alessandro Prontera di Bologna Marcatori: 40' p.t Bonaventura (F), 17' s.t Deiola (C), 40' s.t Mutandwa (C), 44' s.t Gonzalez (F) 45' s.t +12 rig. Arthur (F), Ammoniti: 44' p.t Mandragora (F), 45' p.t +1 Biraghi (F), 44' s.t Ranieri (F), 45' s.t +1 Mina (C), 45' s.t +3 Sulemana (C), Nzola 45'+3' (F)