Verso Atene, il diario: ultime ore a Firenze. Sta per partire la missione Olympiacos

Firenze, 26 maggio 2024 - Le ultime ore fiorentine sono buone per raccogliere le energie con le famiglie. Una domenica sera atipica per la Fiorentina, mentre in contemporanea terminerà il campionato di Serie A. Serata libera per i gigliati, che domattina saluteranno i propri cari prima di recarsi al Viola Park. Allenamento alle 11, poi l'ultimo pranzo all'interno del centro sportivo gigliato e la partenza nel pomeriggio alla volta di Atene. Inizia con un giorno d'anticipo la missione Olympiacos. Giusto così, la Fiorentina rompe il solito protocollo e viaggia con un giorno d'anticipo per gestire l'avvicinamento al match con più calma. La sede del ritiro viola sarà situato nel quartiere Nea Filadelfia, non lontano dallo stadio dell'Aek Atene dove si disputerà la finale.

La giornata della vigilia (martedì) sarà quella del cerimoniale Uefa. La Fiorentina si allenerà in mattinata all'Agia Sophia, poi alle 15.45 (ora italiana) la conferenza stampa di mister Italiano con due leader dello spogliatoio: Cristiano Biraghi e Giacomo Bonaventura. Poi il ritorno in albergo, la possibilità di riposarsi e staccare la spina qualche ora prima di vivere il match day in avvicinamento alla partita. Mercoledì è previsto un breve risveglio muscolare, l'ultima riunione tecnica. I calciatori avranno la possibilità di studiare i video sui loro diretti avversari che lo staff tecnico ha confezionato. I duelli indivuali saranno fondamentali. Vincerli vorrebbe dire indirizzare la partita nel verso giusto.

Intanto procede l'organizzazione sul fronte dei tifosi. Nelle prossime ore partiranno coloro che hanno scelto viaggi un po' più lunghi. Quelli in traghetto, quelli con scali aerei lontani da Atene. La maggior parte dei circa 10.000 fiorentini si metteranno in movimento martedì, chi ha scelto i charter partirà direttamente mercoledì, il giorno della partita, e rientrerà in nottata dopo la gara.

A Firenze procede a ritmo serrato la vendita dei biglietti per il Franchi. Siamo giunti a ridosso di quota 30.000, con il Viola Park (circa 2.000 persone) esaurito ormai da giorni. Le proposte, anche culinarie, della Fiorentina sono state apprezzate da tanti tifosi. In città sono poi tanti i locali che hanno scelto (previo permesso) di allestire maxischermi. Dalle Murate al giardino dell'Anconella. Dalla Toraia sui lungarni alla Limonaia di Villa Strozzi. Insomma, ce n'è per tutti i gusti.