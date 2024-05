Verso Atene, il diario: sale l’attenzione per l’ordine pubblico. Italiano tiene sul filo 15 giocatori

Firenze, 27 maggio 2024 - E' il giorno dell'arrivo in Grecia da parte della Fiorentina. La comitiva viola è sbarcata ad Atene intorno alle 18, poi si è trasferita in pullman nell'albergo che è stato scelto dal club come sede del ritiro. I viola alloggiano in un hotel non distante dall'Agia Sophia, impianto dell'Aek Atene dove si disputerà la finale mercoledì sera. Il soggiorno viola si snoderà dunque tutto nella parte nord della città. E' a sud, al Pireo, che stazioneranno la squadra e i tifosi dell'Olympiakos. Fan Zone dedicate ben distanti, c'è il timore che a livello di ordine pubblico possano verificarsi eventi spiacevoli.

Oltre alla squadra, da oggi stanno arrivando ad Atene anche diversi tifosi della Fiorentina. A livello ultras l'indicazione è chiara: muoversi in gruppi numerosi, non esibire sciarpe, maglie e vessilli se non dentro il settore dedicato ai sostenitori gigliati. L'attenzione delle forze dell'ordine non è tanto per quello che potrebbe succedere con i fiorentini, quanto per eventuali 'appuntamenti' tra tifosi dell'Olympiakos e quelli del Panathinaikos, che non più tardi di sabato sera si sono scontrati addirittura a Berlino, nell'ambito delle Final Four di Eurolega di basket. L'odio è trasversale. Parte chiaramente dall'ambito calcistico, ma poi influenza anche altri sport come basket e volley. Spesso gli scontri tra le due fazioni sono dei veri e propri bollettini di guerra. Il Governo si è preso la responsabilità di garantire la sicurezza in una due giorni complicatissima. La speranza è che l'evento sportivo possa svolgersi in totale serenità, specialmente per i tifosi viola al seguito della squadra viola.

A proposito di squadra. Diamo un'occhiata anche a quelle che potrebbero essere le scelte di Vincenzo Italiano. Non sembrano esserci grandi dubbi, anche se sulla corda ci sono almeno 14-15 calciatori. In porta Terracciano, senza dubbi. In difesa Dodo e Biraghi sugli esterni, Milenkovic è sicuro del posto e l'altra maglia se la giocano Quarta e Ranieri. Ma l'argentino è largamente favorito. In mezzo al campo Arthur e Bonaventura, con Mandragora in pre allarme se alla fine si scegliesse di avere in campo un centrocampista un po' più fisico. In attacco spazio a Gonzalez a destra, Kouame sulla sinistra. Dietro al centravanti ci sarà Beltran (Barak può entrare nella ripresa). E davanti? Tutto lascia pensare che possa essere Belotti a guidare l'attacco, ma il ballottaggio con Nzola è serrato.