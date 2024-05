Fiorentina decollata da Peretola, così inizia la missione Olympiacos

Firenze, 27 maggio 2024 - La missione Olympiacos è partita intorno alle 15 di un lunedì pomeriggio piuttosto caldo di fine maggio. La Fiorentina si è allenata questa mattina al Viola Park, poi il pranzo tutti insieme all'interno del centro sportivo e la partenza alla volta dell'aeroporto di Peretola, dove ad accoglierla ha trovato anche qualche decina di tifosi. I calciatori viola sono scesi dal pullman e si sono diretti all'interno dello scalo fiorentino. Uno dopo l'altro, alla spicciolata. Pantalone scuro, polo chiara a mezze maniche. "Dai mister eh!", e poi ancora "Forza Gallo!". Diversi gli incitamenti, per Italiano, per Belotti, ma in generale per tutta la squadra. Selfie di rito. Presente anche Riccardo Sottil, ancora col tutore alla spalla operata nelle scorse settimane. Non potrà prendere parte alla partita, ma il suo timbro sulla competizione lo ha già messo con il super gol in semifinale contro il Club Brugge.

Dodò, Arthur e la squadra in partenza da Peretola (Foto Germogli)

La comitiva gigliata arriverà intorno alle 18 all'aeroporto di Atene, poi il trasferimento nell'albergo che è stato scelto come sede del ritiro, situato nel quartiere Nea Filadelfia, non lontano dallo stadio dell'Aek Atene dove si disputerà la finale contro l'Olympiacos.

La giornata della vigilia (martedì) sarà quella del cerimoniale Uefa. La Fiorentina si allenerà in mattinata all'Agia Sophia per testare il campo, poi alle 15.45 (ora italiana) la conferenza stampa di mister Italiano con due leader dello spogliatoio: Cristiano Biraghi e Giacomo Bonaventura. Poi il ritorno in albergo, la possibilità di riposarsi e staccare la spina qualche ora prima di vivere il match day in avvicinamento alla partita.

Nella giornata di mercoledì partirà alla volta di Atene anche il charter con le mogli, le compagne e i famigliari dei calciatori. Raggiungerà Atene anche Gaetano Castrovilli, unico giocatore della rosa non utilizzabile perché non inserito in lista Uefa.

Capitolo tifosi. Si sono già messi in marcia i primi nella giornata di oggi. Il grosso si muoverà domani mentre i charter partiranno tutti mercoledì mattina. Nelle chat dei tifosi circolano le informazioni diffuse dalla tifoseria organizzata. C'è chiaramente un po' di apprensione per l'ordine pubblico in città. Muoversi in gruppi, non esibire sciarpe e vessilli prima di essere entrati nello stadio. Seguire le indicazioni per la Fan Zone viola una volta atterati ad Atene. Per evitare incontri pericolosi conviene rimanere sempre nella parte nord della città.