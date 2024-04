Fiorentina, in semifinale ecco il Club Bruges. Ritorno anticipato a mercoledì 8 maggio: ecco perché

Firenze, 18 aprile 2024 - La Fiorentina, per il secondo anno consecutivo, accede alla semifinale di una competizione europea, nella fattispecie la Conference League. Nella storia gigliata non era mai successo per due anni di fila. I viola, dopo aver eliminato il Viktoria Plzen, se la vedranno a maggio con il Club Bruges, che ha eliminato in serata il Paok Salonicco, vincendo in Grecia per 2-0 dopo aver vinto 1-0 anche all'andata.

Le date sono già note. L'andata si disputerà al Franchi il 2 maggio alle ore 21, mentre il ritorno non si disputerà come da calendario giovedì 9 maggio, ma sarà anticipato al mercoledì 8 alle ore 18.45. Questo perché il giovedì si terrà a Bruges la Processione del Sacro Sangue 2024, festa molto importante per la popolazione locale.