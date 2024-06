Fiorentina, il Colpo di Mezzanotte – Giornata decisiva per Jack. Spunta Gaetano, Zaniolo aspetta Pradè

Firenze, 20 giugno 2024 - In attesa del nome giusto per il centravanti (Pavlidis è ormai da escludere, si è accordato con il Benfica), la Fiorentina continua a sondare nomi per il centrocampo e per la trequarti. In ordine di tempo, l'ultima candidatura è quella di Gianluca Gaetano, calciatore del Napoli che lo scorso anno ha ben figurato nel Cagliari nella seconda metà di stagione. I rossoblù lo rivorrebbero in prestito, ma il Napoli vuole monetizzare. Per questo la Fiorentina potrebbe avere campo libero. Il calciatore, secondo quanto rimbalzato da Napoli nel pomeriggio, è stato chiesto direttamente da Raffaele Palladino che avrebbe trovato la sponda di Daniele Pradè. Nei prossimi giorni se ne saprà di più in seguito ad un incontro che il ds gigliato avrà con il Napoli.

A proposito di incontri, quella di oggi è la giornata fondamentale per capire il futuro di Jack Bonaventura. Non è chiaro se Pradè ed Enzo Raiola si incontreranno al Viola Park o altrove ma questo poco sposta nell'economia dei fatti. In giornata l'agente del calciatore si è lasciato andare a un cauto ottimismo, mentre dal Viola Park si respirava la solita aria di attesa. L'incontro di oggi chiarirà molto sul futuro di Bonaventura. Non è escluso che anche il calciatore abbia un confronto con i dirigenti viola. Palladino ha già dato il suo assenso alla permanenza di uno dei leader tecnici del gruppo. Vedremo.

Intanto la Fiorentina rimane assolutamente vigile sul fronte Zaniolo. Il calciatore del Galatasaray è in vancanza al mare in Toscana, insieme alla ritrovata compagna Sara e al piccolo Tommaso. A livello social mostra un'immagine completamente diversa rispetto al passato. Una maturità che contribuisce a rinforzare la convinzione di Pradè, che a livello tecnico non ha mai avuto dubbi sul trequartista della Nazionale. Zaniolo vuole tornare in Italia, con l'Atalanta che si è defilata la Fiorentina resta l'opzione più accreditata. Semmai ci sarà da convincere il Galatasaray, club turco con il quale si parlerà anche di Amrabat. Il Villarreal ha presentato un'offerta da 15 milioni di euro, messa in stand by proprio per la volontà del calciatore di ricongiungersi con la famiglia in Italia. La Fiorentina quella cifra non la tirerà fuori e lo vuole in prestito, magari con una opzione d'acquisto per il prossimo anno. Trattativa ancora da mettere formalmente in piedi, ma le parti stanno lavorando da mesi sottotraccia per ri-portare Zaniolo a Firenze.