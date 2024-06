Fiorentina, il Colpo di Mezzanotte – Nuovo nome in mediana. Campo libero per Zaniolo, Ikoné ai saluti

Firenze, 19 giugno 2024 - Altro giro, altra corsa. Stavolta a centrocampo. La Fiorentina continua a sondare profili e imbastire trattative. Che la quantità maggiore dei colpi in entrata sia riservata al centrocampo è cosa nota. E così il nome nuovo è quello di Tanner Tessmann, tuttofare americano del Venezia, classe 2001. Protagonista della cavalcata che ha portato i lagunari in Serie A. Non costa troppo (6-7 milioni di euro circa). Semmai ci sarà da battere la concorrenza della 'solita' Atalanta, segnalata su diversi profili che interessano a Pradè (Brescianini e Zaniolo solo per citarne un paio). Tessmnan sembrava a un passo dall'Inter (il Venezia lavora per Oristanio), ma la trattativa si è raffreddata nelle ultime ore. E così la Fiorentina ha provato a inserirsi per un centrocampista di lotta e di governo, che nella linea mediana può ricoprire diversi ruoli.

Cosa che non può fare Aster Vranckx, nome ricorrentissimo nel mercato della Fiorentina. Pradè ha ri-chiesto informazioni. Costo sempre il solito, intorno ai 10 milioni di euro dai quale il Wolfsburg non sembra voler derogare (si parla di 7-8 di parte fissa più qualche bonus). Tanti per un calciatore reduce da una stagione così così, da comprimario in Bundesliga. In ogni caso il centrocampista belga è un calciatore di pura interdizione, paragonato dagli addetti ai lavori a Gattuso. Nel tardo pomeriggio si è diffusa la notizia secondo la quale il calciatore avrebbe già l'accordo economico con la Fiorentina. Il club viola ha informalmente smentito, anche se l'interesse rimane e ha radici profonde. Più defilati, in questo momento, Brescianini (alta la richiesta del Frosinone, 12 milioni), Pobega e Fausto Vera.

Intanto, come avevamo anticipato, la Fiorentina tratta la cessione di Ikoné, esterno francese che non ha mai ingranato la marcia giusta in maglia viola. L'Al-Duhail sta preparando un'offerta di 10-12 milioni, quelli che vuole la Fiorentina. La squadra di Doha è allenata da mister Galtier che ha avuto l’esterno alle sue dipendenze ai tempi del Lille. L'agente sarebbe già negli Emirati Arabi per trattare, anche se Ikoné vuole prima capire se c'è qualche possibilità ulteriore per restare in Europa. Ma non c'è alcun dubbio: nel corso dell'estate lascerà Firenze.

E poi Zaniolo. Secondo le ultime notizie in arrivo da Bergamo, l'Atalanta si sarebbe defilata, lasciando di fatto via libera alla Fiorentina. Zaniolo vuole tornare in Italia, per questo ha messo in standby l'offerta da 15 milioni del Villarreal. Il Galatasaray per lasciarlo partire a titolo definitivo vuole quella cifra, ma Pradè punta al prestito con diritto di riscatto.