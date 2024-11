Tegola sulla Fiorentina: per Richardson infortunio muscolare

Firenze, 14 novembre 2024 – Si prevede uno stop di alcune settimane per Amir Richardson. Tegola sulla Fiorentina, che perde uno dei giocatori emergenti più interessanti. Uno stop di circa quaranta giorni per il centrocampista. Il ragazzo è alle prese con un infortunio muscolare capitato durante il ritiro con la nazionale marocchina.

Nella mattinata di giovedì 14 novembre Amir Richardson "è stato sottoposto ad accertamenti diagnostici a seguito dell'infortunio occorso in allenamento con la propria nazionale nella giornata di martedì - si legge in una nota della società viola - Gli esami strumentali effettuati hanno evidenziato una lesione di secondo grado a carico del muscolo soleo della gamba destra. Amir ha già iniziato il percorso terapeutico-riabilitativo stabilito dallo staff sanitario viola e sarà rivalutato nei prossimi giorni".

Richardson è arrivato in questo campionato alla Fiorentina e si è subito messo in luce per le buone cose che ha mostrato a centrocampo. Fin qui in maglia viola ha disputato otto partite tra campionato e Conference. Tre le ammonizioni.