Lecce-Fiorentina, i viola vogliono tornare a correre. Le ultime sulle formazioni e tv

Lecce, 2 febbraio 2024 – Archiviato il mercato di riparazione (con un po’ di delusione tra i tifosi per il mancato arrivo di Gudmundsson e la curiosità di vedere Belotti in maglia viola) per la Fiorentina torna il campionato.

Stasera alle 20.45, diretta tv su Dazn, i gigliati cercano a Lecce una vittoria per riprendere a correre in classifica. Di fronte, però, c’è un avversario ostico, il Lecce appunto, dal carattere indomito e che ha la spinta entusiastica del tifo giallorosso.

Per quanto riguarda le scelte di mister Vincenzo italiano, il nuovo arrivato (in prestito dalla Roma), il “Gallo” Belotti, partirà dalla panchina. In attacco Beltran favorito su Nzola, mentre finalmente Nico Gonzalez dovrebbe partire dal 1° minuto. A centrocampo Lopez prende il posto di Arthur che è fermo per problemi muscolari.

Probabili formazioni

LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Pongracic, Baschirotto, Gallo; Kaba, Rafia, Joan Gonzalez; Almqvist, Krstovic, Oudin. Allenatore: D’Aversa.

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Kayode, Milenkovic, Ranieri, Biraghi; Lopez, Duncan; Nico Gonzalez, Bonaventura, Sottil; Beltran. Allenatore: Italiano.

Arbitro: Giua di Olbia