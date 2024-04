Salernitana-Fiorentina, turnover viola pensando alla Coppa Italia. Probabili formazioni e tv

Salerno, 21 aprile 2024 – Si potrebbe dire “motivazioni cercansi” per Salernitana-Fiorentina che si giocherà oggi pomeriggio alle 18 allo stadio Arechi, ma sarebbe un errore. Infatti, da un lato i campani (con molte assenze forzate) non sono ancora matematicamente retrocessi, dall’altro i viola sono concentrati sulle coppe, ma vincendo stasera riaprirebbero uno spiraglio per la rimonta in campionato fino alle posizioni che portano in Europa nella prossima stagione.

Detto questo, sicuramente i gigliati ce la metteranno tutta (come sempre) per conquistare i tre punti, ma inevitabilmente la testa è proiettata verso Bergamo per la semifinale di ritorno di Coppa Italia (si gioca mercoledì 24 aprile ore 21, all’andata finì 1-0) e verso la doppia sfida di semifinale di Conference League contro i belgi del Brugge (2 maggio a Firenze, 7 maggio a Bruges). Tanto che mister Italiano ha deciso di far rifiatare stasera quattro big come Belotti, Beltran, Gonzalez e Bonaventura che non sono stati nemmeno convocati. Un modo per recuperare forze ed energie dopo la fatica (vittoriosa)dei supplementari contro il Viktoria Plzen. Fuori causa anche Nzola (motivi personali) e Comuzzo (febbricitante). Così sono stati aggregati tre giovani della primavera e oggi dovrebbe toccare a Kouame guidare l’attacco viola con il tridente sulla trequarti composto da Ikoné, Barak e Sottil.

Probabili formazioni

SALERNITANA (4-4-1-1): Costil; Pierozzi, Gyomber, Pirola, Bradaric; Vignato, Legowski, Martegani, Tchaouna; Candreva; Simy. Allenatore: Colantuono.

FIORENTINA (4-2-3-1): 1 Terracciano; 22 Faraoni, 28 Martinez Quarta, 16 Ranieri, 65 Parisi; 8 Lopez, 32 Duncan; 11 Ikoné, 72 Barak, 7 Sottil; 99 Kouame.

Arbitro: Marchetti di Ostia Lido