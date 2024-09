Genoa-Juventus: sorprese Rouhi e Fagioli. Probabili formazioni e orario tv

Genova, 27 settembre 2024 - La Juventus fa visita al Genoa per spezzare la striscia di pareggi consecutivi e tornare a gonfiare la rete avversaria. Vige un grande equilibrio nei precedenti più recenti tra i due club: nelle ultime nove sfide al Ferraris in Serie A, ci sono state quattro vittorie per parte e un pareggio; i rossoblù, più in generale, non perdono con i bianconeri da tre partite di campionato. La squadra di Thiago Motta, invece, è vicina ad un nuovo record per il club: se non dovesse subire gol nei primi 33 minuti di gioco, diventerebbe la compagine con l’imbattibilità iniziale più lunga a inizio campionato nell’era dei tre punti a vittoria. Il Grifone insegue un risultato di prestigio per archiviare l’eliminazione dalla Coppa Italia Frecciarossa nel derby, puntando sulla forza del gruppo: escludendo le autoreti, infatti, le ultime 12 reti del Genoa in A sono state messe a segno da 12 giocatori diversi.

I precedenti

La Juventus ha vinto 24 trasferte contro il Genoa in Serie A (12N, 20P) e nessuna squadra ha fatto meglio in casa dei rossoblù nella competizione. Grande equilibrio nelle ultime nove sfide tra Grifone e Madama al "Luigi Ferraris" in Serie A: quattro vittorie per parte e un pareggio (proprio in occasione dell’ultimo precedente, disputato lo scorso 15 dicembre e terminato 1-1). Come detto, liguri e piemontesi hanno pareggiato l’ultima partita in casa dei rossoblù in Serie A e non ottengono due pareggi di fila al "Luigi Ferraris" dal periodo tra settembre 1992 e marzo 1994. Quella bianconera è la squadra che ha segnato più gol contro il Genoa in Serie A: 226 per la Vecchia Signora contro i rossoblù, almeno 26 più di ogni altra avversaria. L'ultima volta in cui i genovesi sono stati sopra di due reti in Serie A per poi uscire sconfitti è stata proprio contro la Juventus, il 26 agosto 2017 (4-2 a favore dei bianconeri: autogol di Pjanic, rigore di Galabinov, tripletta di Dybala e rete di Cuadrado). Allo stesso modo l'ultima volta in cui Madama è stata sopra di un gol per, poi, essere sconfitta in Serie A è stata il 6 maggio 2022 contro il Genoa (Dybala, Gudmundsson, Criscito).

La conferenza di Thiago Motta

Queste le parole espresse da Thiago Motta alla vigilia della sfida. "In Serie A tutte le partite nascondono difficoltà. Domani troveremo una squadra organizzata e dovremo essere bravi a far girare la partita a nostro favore, senza lasciarci condizionare dal loro gioco; abbiamo lavorato su vari aspetti, i tiri da fuori area sono solo uno dei dettagli, ma per noi è fondamentale riuscire a portare più giocatori in zona d'attacco per creare occasioni e cercare il gol. Si migliora sempre, sia nella gestione dei singoli giocatori che della squadra nel suo insieme. Ogni situazione è unica, e con il tempo e il lavoro continuo si sviluppano le intuizioni necessarie per prendere le decisioni migliori; le fasi, offensiva e difensiva, sono frutto di lavoro di squadra. Abbiamo già fatto progressi importanti, specialmente nell'ultima gara contro il Napoli, dove siamo stati bravi a controllare il possesso contro una squadra di livello. I rinnovi di Pinsoglio e Mbangula? Sono due rinnovi diversi: Mbangula, è un giocatore giovane, che ci sta aiutando tanto. e deve continuare così perchè è all'inizio della sua carriera. Pinsoglio è stata una sorpresa: è un portiere forte e aiuta il gruppo, è un grande esempio. Gatti? Federico sta molto bene, e colgo l’occasione per congratularmi anche per la nascita di sua figlia, un momento bellissimo per lui. Anche in campo sta dimostrando grande entusiasmo. Mi fido degli allenamenti e ho visto buone cose da tutti, anche da chi ha giocato meno. Ho già deciso chi scenderà in campo domani: Perin, Rouhi, Danilo, Bremer, Kalulu; Fagioli, McKennie; Yildiz, Koopmeiners, Nico; Vlahovic".

Le probabili formazioni

Genoa (3-5-2): Gollini; de Winter, Bani, Vasquez; Sabelli, Thorsby, Badelj, Frendrup, Martin; Vitinha, Pinamonti. All. Gilardino. Juventus (4-2-3-1): Perin; Danilo, Kalulu, Bremer, Rouhi; Fagioli, McKennie; Nico Gonzalez, Koopmeiners, Yildiz; Vlahovic. All. Thiago Motta.

La designazione arbitrale

Sarà l'arbitro Andrea Colombo, della sezione di Como, a dirigere Genoa-Juventus. Colombo sarà coadiuvato dagli assistenti Rossi C. e Mokhtar, mentre il quarto ufficiale sarà Tremolada. Al VAR ci sarà Guida, mentre per l’AVAR è stato designato Di Bello.

Orario e dove vederla

Empoli-Juventus è in calendario per sabato 28 settembre, con calcio d'inizio fissato alle 18. La partita verrà trasmessa in esclusiva da Dazn. Per seguirla in tv, oltre all'abbonamento alla piattaforma, è necessario essere muniti di una smart tv su cui scaricare l'app, oppure si dovrà collegare al proprio televisore un dispositivo come Google Chromecast, Amazon Fire Tv Stick, oppure un decoder Sky Q o una console come PlayStation 4 o 5, XboX One, One S e One X. Sarà possibile seguire il match anche in streaming, attraverso il sito o l'applicazione di Dazn.

