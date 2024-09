Verona-Juventus: possibile prima da titolare per Douglas Luiz. Formazioni, orario e tv

Torino, 25 agosto 2024 - Verona tre punti, Juventus tre punti. Dopo il primo turno di campionato, l’Hellas e la Vecchia Signora hanno ottenuto il massimo della posta in palio. I veneti assolutamente a sorpresa, sconfiggendo il Napoli con il netto risultato di 3-0. Stesso scarto fra i piemontesi e il Como, travolto all’Allianz Stadium alla prima di Thiago Motta sulla panchina dei bianconeri. Al Bentegodi va in scena la sfida che chiude questo secondo turno di serie A. Madama, in attesa di avere a disposizione i nuovi acquisti Nico Gonzalez e Conceicao (e non solo…), intende dare continuità alla convivente prestazione offerta lunedì scorso. I torinesi partono con i favori del pronostico, ma occhio ai gialloblù, che dopo il Napoli sognano di mietere un’altra vittima eccellente.

I precedenti

Solamente l’Inter (40) ha vinto più partite della Juventus (37) contro l’Hellas Verona in serie A; per i bianconeri completano il bilancio 17 pareggi e 12 sconfitte. Inoltre la Juventus ha segnato 111 reti contro l’Hellas Verona in serie A, solo l’Inter con 112 ha fatto meglio dei bianconeri. La Vecchia Signora ha vinto quattro delle ultime cinque sfide contro l’Hellas Verona in campionato (1N), registrando quattro clean sheet nel periodo, dopo che non aveva ottenuto nessun successo nelle precedenti quattro partite contro gli scaligeri in serie A (2N, 2P), concedendo sempre almeno un gol (sei subiti nel parziale). Juventus ed Hellas Verona si sono incrociate nelle prime due partite giocate di campionato in sette occasioni; dopo aver vinto solo una delle prime quattro di queste sfide (1N, 2P), i bianconeri hanno ottenuto tre successi di fila nelle tre più recenti (l’ultima nel 1989).

Madama è andata a segno in tutte le ultime 22 partite di serie A disputate contro l’Hellas Verona; i bianconeri hanno una striscia aperta più lunga solamente contro il Catania (23) nel massimo campionato. L'ultimo rigore affrontato dal Verona in serie A è stato proprio contro la Juventus, nella gara del 17 febbraio 2024 (gol di Dusan Vlahovic) - quello è stato anche l'ultimo penalty calciato dai bianconeri nel massimo campionato. Il punteggio più frequente tra Juventus ed Hellas Verona in serie A è il 2-1 in favore dei bianconeri, finale di 10 incontri; il più recente è stato il 21 settembre 2019 (reti di Miguel Veloso, Ramsey e Ronaldo).

Le probabili formazioni

Hellas Verona (4-2-3-1): Montipò; Tchatchoua, Dawidowicz, Coppola, Frese; Belahyane, Duda; Livramento, Kastanos, Lazovic; Mosquera. All. Zanetti Juventus (4-2-3-1): Di Gregorio; Savona, Gatti, Bremer, Cabal; Locatelli, Douglas Luiz; Cambiaso, Yildiz, Mbangula; Vlahovic. All. Motta

Le parole di Zanetti

"La squadra ha qualità e capacità, si deve consolidare e fare il proprio percorso di crescita. Conosciamo i nostri limiti quando andiamo in campo senza la giusta condizione. È importante dopo un risultato così consolidare le nostre capacità, avere entusiasmo e credere nel nostro lavoro. Se affrontassimo la Juve in maniera presuntuosa prenderemmo una scoppola. L'umiltà deve essere al primo posto, consapevoli che abbiamo le nostre armi per fare male a tutti. Come si affronta questa Juventus? Sarà determinante la nostra identità, quello che dovremo fare noi. Non possiamo concedere spazi, essere lunghi o non essere aggressivi. L'idea di gioco che hanno tende a scomporre un po' il tuo modo di difendere, quindi dovremo mettere in campo un blocco squadra importante, che sa quello che si deve fare, con atteggiamento umile. Non prendere gol diventa determinante per noi. Come sta la squadra? Siamo messi bene a parte Serdar, tutti disponibili. A livello numerico dovrò fare delle scelte, sono in una difficoltà 'positiva'. In tanti meriterebbero una maglia, i ragazzi hanno fatto un buon lavoro. La partita contro il Napoli - a parte Suat - non ha lasciato strascichi, andiamo avanti con la giusta condizione mentale e fisica".

Le dichiarazioni di Motta

"La squadra sta molto bene, ha fatto una buona settimana di lavoro, restando con i piedi per terra dopo la prima di campionato. Domani affrontiamo una squadra che sta bene, dopo la vittoria con il Napoli che è una candidata allo Scudetto. Il Verona battaglia, gioca, lotta, contrattacca, sa cosa vuole fare in campo: ogni partita è una storia differente. Cosa mi ha lasciato di buono la vittoria sul Como? Tre punti, che sono la cosa più importante e che sono frutto di un lavoro fatto bene, per esempio nella fase difensiva e nella lettura della partita. Ma adesso si pensa alla prossima partita, che sarà complicata come tutte quelle di serie A. Stiamo lavorando molto bene anche sul mercato per fare una squadra competitiva, i miei giocatori hanno caratteristiche diverse e sono tutte funzionali alla squadra, mi sento un allenatore fortunato: per esempio Mbangula può dare tanto sia a sinistra che a destra, anche Kalulu si è inserito molto bene nel gruppo e può ricoprire vari ruoli difensivi. Io sono felice, mi sveglio la mattina per venire qua, ho uno staff entusiasta, un gruppo di ragazzi che hanno una voglia enorme di migliorarsi: mi sento un privilegiato".

Orario e dove vedere l’incontro

Verona-Juventus è in calendario per lunedì 26 agosto, con calcio d'inizio fissato alle 20:45. La partita verrà trasmessa in esclusiva da Dazn. Per seguirla in tv, oltre all'abbonamento alla piattaforma, è necessario essere muniti di una smart tv su cui scaricare l'app, oppure si dovrà collegare al proprio televisore un dispositivo come Google Chromecast, Amazon Fire Tv Stick, oppure un decoder Sky Q o una console come PlayStation 4 o 5, XboX One, One S e One X. Sarà possibile seguire il match anche in streaming, attraverso il sito o l'applicazione di Dazn.

La designazione arbitrale

Ecco la squadra arbitrale per l'incontro: Arbitro - Giua; Assistenti: Bresmes - Rossi M.; Quarto ufficiale: Ayroldi; VAR: Aureliano; AVAR: Chiffi.

