Agoumé saluta l'Inter: "La ringrazierò sempre. Siviglia? Decisione semplice"

Milano, 10 gennaio 2024 – Si chiude, per ora momentaneamente, l’avventura di Lucien Agoumé con la maglia dell'Inter. Il centrocampista francese classe 2002 è ufficialmente un giocatore del Siviglia. “Sono molto felice di essere qui, non vedo l'ora di allenarmi e giocare con i miei nuovi compagni di squadra - ha dichiarato il giocatore alle prime parole da calciatore degli andalusi -. È un giorno molto felice per me e la mia famiglia. Ero molto tranquillo, perché le trattative con il Siviglia sono andate molto bene. Prendere la decisione è stato molto facile per me”.

“L'Inter? Sono arrivato lì con la mia famiglia e sarò sempre grato alla società. Anche se ho giocato poco, sono cinque anni che ho nel cuore. Non è stato facile andare a 17 anni in uno spogliatoio con giocatori di livello mondiale, ma è stata una decisione necessaria per crescere e imparare cosa devo fare per raggiungere questo livello”.

I biancorossi sono stati la rivale dell'Inter nella finale di Europa League del 2020, vinta dagli spagnoli 3-2. Oggi vivono un momento complicato: sedicesimi con un solo punto in più della terzultima, a rischio retrocessione. Eppure Agoumé ha scelto il Siviglia, pur avendo sul piatto anche la proposta dell'Olympique Marsiglia. La formula del trasferimento è prestito con diritto di riscatto a 8 milioni di euro in favore degli iberici.

Un altro giocatore in uscita dall'Inter è Stefano Sensi, in scadenza di contratto a giugno. Potrebbe lasciare Milano già a gennaio, essendo richiesto dal Leicester. Gli inglesi dovrebbero però cedere prima un altro centrocampista e poi tornare alla carica per il nerazzurro.