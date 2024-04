In attesa del derby, l'Inter pensa già al futuro: in difesa ritorno di fiamma per Nacho

Milano, 19 aprile 2024 – Mentre si avvicina il momento del derby di Milano per l'Inter, cominciano a comparire i primi nomi riguardanti il mercato estivo. Uno di questi, emerso dai media spagnoli nelle ultime ore, è in realtà un vecchio pupillo della dirigenza interista. Si tratta di Nacho, centrale trentaquattrenne del Real Madrid che dopo aver prolungato un anno fa il suo contratto con le merengues avrebbe ora deciso di lasciare la capitale spagnola e tentare un'esperienza all'estero. A scriverlo è Marca, quotidiano iberico molto vicino alle vicende del Real.

Come detto, il difensore centrale era stato cercato dall'Inter lo scorso anno quando la strategia sembrava ancora quella di sostituire il partente Skriniar, accasatosi a parametro zero al Paris Saint-Germain, con un centrale d'esperienza a basso costo (lo spagnolo era raggiungibile senza pagare il cartellino perché non aveva ancora firmato il rinnovo).

L'idea del management di via della Liberazione era destinare la maggior parte delle risorse su Lukaku, ma la rottura con il belga ha portato a cambiare strada: più soldi per un difensore (è stato poi acquistato Pavard a 30 milioni) e meno per la punta da aggiungere a Martinez e Thuram (e infatti per Arnautovic ne furono spesi "soltanto" 10).

Nel frattempo anche Nacho aveva deciso di non lasciare Madrid e di restare nel club in cui gioca fin dalle giovanili e di cui ha difeso i colori anche nei recenti quarti di finale vinti contro il Manchester City. Lo spagnolo ha anche realizzato un rigore nella serie decisiva.