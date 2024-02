Inter-Juventus: probabili formazioni, orario e dove vederla

Milano, 4 febbraio 2024 - Se non vale un pezzo di scudetto, poco ci manca. Il derby d'Italia fra Inter e Juventus, terminato all'andata sull'1-1, mette in palio punti pesantissimi nella lotta al Tricolore. Già, perché i nerazzurri hanno l'occasione di allungare a +4 in classifica sulla Vecchia Signora, che potrebbe diventare +7 in caso di successo nel recupero con l'Atalanta. Madama, dal canto suo, può subito riprendersi la vetta della graduatori dopo averla persa a causa del pareggio interno con l'Empoli e la contemporanea affermazione dei rivali a Firenze. Da segnalare nelle file bianconere le convocazioni di Tiago Djaló e Carlos Alcaraz, entrambi alla prima chiamata.

I precedenti

La Juventus è la squadra che ha vinto più sfide contro l’Inter nella storia della Serie A: 87 (almeno 33 in più di qualsiasi altra), con 46 pareggi e 48 successi nerazzurri in 181 precedenti nel torneo. I bianconeri sono anche la formazione che ha segnato più reti contro la Beneamata nel massimo campionato (259). Dopo l'1-1 registrato nella gara d’andata, le due formazioni potrebbero pareggiare entrambi i match stagionali in campionato per la prima volta dal 2001/02 (pareggio a reti bianche all’andata al Delle Alpi e 2-2 al ritorno in casa dei nerazzurri). Madama è rimasta imbattuta in 12 delle ultime 14 sfide contro i lombardi in campionato (otto affermazioni e quattro pareggi), subendo un solo gol negli ultimi tre confronti. Inter e Juventus si incrociano con almeno 50 punti a testa prima della 25a giornata per la prima volta in Serie A. Nelle ultime quattro occasioni in cui i nerazzurri hanno affrontato da prima in classifica la Juventus in Serie A, i nerazzurri non hanno mai vinto: due pareggi (l’ultimo dei quali nel match d’andata) e due sconfitte. L’Inter ha vinto solo una delle ultime 13 partite nel girone di ritorno contro la Vecchia Signora: successo per 1-0 all’Allianz Stadium il 3 aprile 2022. Il punteggio più frequente di questa sfida nel massimo torneo è l’1-0 in favore dei torinesi, finale di 23 incontri, il più recente dei quali nella gara di ritorno dello scorso campionato (rete di Filip Kostic al Meazza). Il miglior marcatore in Serie A nelle gare tra Inter e Juventus è Omar Enrique Sivori, autore di 12 sigilli, tutti in bianconero, seguito da Giuseppe Meazza (10 marcature, otto per l’Inter, due per la Juventus). Considerando esclusivamente i precedenti a Milano, Madama ha vinto l’ultima trasferta contro l’Inter in Serie A, senza subire reti (19 marzo 2023), e non ottiene due successi fuori casa di fila in campionato contro i nerazzurri dal periodo tra il 2011 e il 2013. Dopo la sconfitta nella sfida al Meazza più recente contro i bianconeri in campionato (0-1 il 19 marzo 2023), la Beneamata potrebbe rimanere a secco di gol in due gare casalinghe consecutive contro la Juventus in Serie A per la prima volta dal periodo tra il 1981 e il 1982. Nelle ultime 11 partite di campionato in terra lombarda, non si è mai ripetuto due volte di fila lo stesso risultato: cinque successi piemontesi, due vittorie del club meneghino e quattro pareggi.

Le parole di Inzaghi

"Si tratta di una partita importantissima, ma non decisiva", sono le parole pronunciate da Simone Inzaghi nella conferenza stampa di vigilia. "Sarà molto combattuta, all'andata non fu una sfida entusiasmante, ma ora giochiamo in casa davanti ai nostri tifosi e cercheremo di fare una gara nel migliore dei modi. La Juventus ha avuto un grandissimo percorso, simile al nostro, ci stiamo preparando al meglio. Abbiamo giocato tante volte contro i bianconeri in questi anni, anche finali e semifinali e ognuna di queste partite ha avuto storia a sé. Mi aspetto un match equilibrato - continua il tecnico della Beneamata - in cui dovremo usare tantissima testa, cuore e in cui occorrerà pronti a fare una corsa in più per il compagno in difficoltà, coprendo al meglio il campo. La Juventus sta facendo un percorso straordinario: loro hanno giocato 24 partite, noi 30 ed è stato un grandissimo percorso, loro sono stati tutti molto bravi".

La conferenza di Allegri

"Giocarsi una partita così, in questa situazione di classifica, è un premio per questi ragazzi, che sono meravigliosi e formano un gruppo coeso", il messaggio lanciato da Massimiliano Allegri. "Si parla sempre tanto di serate come queste, ma quello che loro dovranno fare sarà andare in campo, divertirsi il più possibile, sapendo che davanti abbiamo la favorita per lo Scudetto ma essendo anche coscienti del fatto che stiamo molto bene. C’è solo da fare, ma non solamente contro l'Inter, perché manca ancora tantissimo alla fine del campionato. Andiamo a San Siro per cercare di fare risultato, è ovvio. Poi vedremo a fine partita cosa sarà accaduto: noi dobbiamo sempre guardare noi stessi, i nostri obiettivi e un cammino che è ancora molto lungo. Per raggiungere la quota Champions mancano almeno 20 punti, quindi domani non sarà una serata decisiva, ma senza dubbio un importante passaggio di crescita sul nostro percorso".

Le probabili formazioni

Inter (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Thuram. All. S. Inzaghi. Juventus (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Cambiaso, McKennie, Locatelli, Rabiot, Kostic; Vlahovic, Yildiz. All. Allegri.

La designazione arbitrale

Inter-Juventus sarà diretta dall'arbitro Fabio Maresca, della sezione di Napoli. I due assistenti saranno Carbone e Giallatini e il quarto ufficiale sarà Doveri. VAR affidato a Irrati, AVAR a Di Paolo.

Orario e dove vedere il match

La sfida fra Inter e Juventus si disputa domenica 4 febbraio con calcio d'inizio fissato alle 20:45. Il match sarà trasmesso in diretta e in esclusiva da Dazn, la cui app è scaricabile sulle moderne smart tv, sulle console di gioco PlayStation (PS4 e PS5) e Xbox (One, One S, One X, Series S e Series X), oltre che su smartphone e tablet.