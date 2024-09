Inter, riecco la Champions. Inzaghi: “Dumfries e Zielinski dal 1’. Le indagini? Non parlo”

L'Inter torna in campo contro la Stella Rossa, domani sera alle 21 al Meazza, per il secondo appuntamento del girone unico di Champions League. La sfida arriva tre giorni dopo il ritorno al successo in campionato, contro l'Udinese, importante per dimenticare il ko nel derby di Milano. "Ne avevo parlato al raduno: vincere è difficile, rivincere lo è ancora di più - dice Simone Inzaghi in conferenza stampa -. I ragazzi stanno lavorando con grandissimo impegno, ci manca ancora la continuità dell'anno scorso e bisogna allenarla. Tutte le squadre in Italia hanno avuto delle difficoltà, ci sono state sempre capolista diverse”.

Tutte sono in un momento in cui cercano di migliorarsi e lo stiamo facendo anche noi. Sabato scorso i ragazzi hanno fatto una grandissima gara e si parla di questi due gol presi che stamattina sono stati motivo di analisi perché bisogna sempre migliorare, senza parlare di difensori ma di tutta l'Inter. Alle due fasi devono partecipare tutti, ma stiamo lavorando e sono fiducioso".

Lautaro Martinez festeggia il ritorno al gol: la sua doppietta ha lanciato l'Inter a Udine

Entrando nello specifico, Inzaghi racconta cosa è stato detto al gruppo nella seduta video di stamattina. "C'è un concorso di colpa in entrambi i gol. Sul primo Thuram risale e la squadra deve risalire tutta assieme, pulire l'area. Oltre a Dimarco serve un altro uomo, la squadra deve posizionarsi meglio.

Sul secondo, cosa difficilissima, leggo che ha colpa un solo giocatore ma c'è concomitanza anche lì. Ho letto di errore di Acerbi, Calhanoglu, Bisseck, Darmian, De Vrij: è colpa di tutti e cinque, più gli attaccanti perché prendiamo gol su una rimessa del portiere dove tutti potevano fare di più. Attaccanti, mezze ali, Bisseck in prima battuta, Acerbi non deve andare in doppia pressione, Calhanoglu che non deve andare in scivolata, De Vrij e Darmian troppo aperti. È stato motivo di analisi e la squadra come sempre lo ha recepito e analizzato nel modo migliore".

La sfida di Champions contro il Manchester City

Le ultime

Qualche cambio di formazione ci sarà, due li annuncia direttamente Inzaghi. "Zielinski giocherà senz'altro, sto valutando gli altri due posti a centrocampo: Calhanoglu o Asllani e Mkhitaryan o Frattesi. Dumfries? Non è stato annunciato, ma è molto probabile il suo rinnovo e sono contento perché è un giocatore importante.

Domani, al pari di Zielinski, giocherà. Devo ancora decidere in attacco. Potrebbero giocare tutti e quattro davanti, ma non so chi comincerà. Vedremo gli ultimi due allenamenti. Abbiamo bisogno di tutti perché la stagione è ancora più difficoltosa, ragionare su due-tre partite con delle formazioni o delle staffette non l'ho mai fatto e non lo faccio nemmeno ora. Devo fare delle scelte". Rispetto allo scorso anno, oltre a qualche problema difensivo in più, è cambiato che in Champions League bisogna confrontarsi con una formula nuova. "Abbiamo sempre passato i gironi con una certa facilità, quest'anno non si possono fare calcoli - dice Inzaghi -. Serve attenzione fin dalle prime partite e quindi anche domani. La Stella Rossa ha nove partite di campionato e i preliminari di Champions alle spalle, è ben allenata e con ottimi elementi. Dovremo essere bravi a gestire le insidie”.

No comment

Nessun commento sull’operazione di questa mattina che ha portato all’arresto di 19 ultras di Inter e Milan. “La società ci ha chiesto di non commentare, ci sono delle indagini in corso”, la risposta del tecnico.

PROBABILE INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Frattesi, Calhanoglu, Zielinski, Dimarco; Martinez, Taremi. All. Inzaghi.