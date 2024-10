Inter-Torino, probabili formazioni: Inzaghi di nuovo con la ThuLa. Dove vedere la partita in tv

Milano, 4 ottobre 2024 – La vittoria di Udine ha cancellato momentaneamente la sconfitta nel derby e rilanciato le quotazioni scudetto dell’Inter, ora terza a 11 punti a meno 2 dal Napoli e a meno 1 dalla Juve. In mezzo anche il successo ricco con la Stella Rossa in Champions, ma ancora la sensazione che i nerazzurri non siano a pieno regime, soprattutto sul lato difensivo dove sono già 7 i gol subiti in campionato contro i 4 del Napoli e gli 0 dei bianconeri di Motta. Dall’altra parte il Torino, sconfitto per la prima volta in campionato settimana scorsa dalla Lazio e così non più in vetta ma comunque agganciato alle parti alte con gli stessi punti dei nerazzurri. Inzaghi contro Vanoli è anche una battaglia di stili e filosofie calcistiche, ma entrambe basate su un 3-5-2 rapido, di possesso palla e aggressione. Si preannuncia una bella partita a San Siro, si gioca sabato sera alle 20.45, tra due formazioni in cerca di certezze e conferme. I granata di potersi giocare un posto in Europa, i nerazzurri di poter lottare concretamente su entrambi i fronti (Scudetto e Champions). Dopo sei giornate si può considerare a tutti gli effetti un big match.

Probabili formazioni

Inzaghi ha fatto turnover in Champions e ha scelto di mettere qualche riserva per battere con successo la Stella Rossa, ma in vista di sabato si torna a scelte più standard con la ThuLa davanti. A centrocampo è ancora fuori Barella, dentro Frattesi, mentre Calhanoglu e Mkhitaryan sono imprescindibili. Sulle fasce, invece, pronti a tornare Darmian e Dimarco, con Bisseck, Acerbi e Bastoni nel terzetto difensivo. Il Toro poggerà sulla prolifica coppia d’attacco composta da Zapata e Sanabria, con Pedersen e Lazaro esterni, Tameze, Ricci e Ilic a centrocampo. In difesa Coco perno centrale con Vojvoda e Maripan ai lati.

Inter (3-5-2): Sommer; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Darmian, Frattesi, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro. All. Inzaghi.

Torino (3-5-2): Milinkovic-Savic; Vojvoda, Coco, Maripan; Pedersen, Tameze, Ricci, Ilic, Lazaro; Zapata, Sanabria. All. Vanoli.

Precedenti

Sono 191 i precedenti totali tra le due squadre con 81 vittorie nerazzurre 55 pareggi e 55 vittorie granata. Il primo precedente della storia risale al 9 ottobre 1921 con la vittoria esterna del Torino per 0-1, mentre la prima vittoria dell’Inter è al quinto precedente il 30 novembre 1924, ma in trasferta per 1-2 a Torino. Il primo successo tra le mura amiche per i nerazzurri è arrivato solo il 19 gennaio 1930 per 3-0. L’ultimo precedente a San Siro è del 28 aprile 2024 con il due a zero grazie alla doppietta di Hakan Calhanoglu. Qui di seguito le statistiche e le curiosità Opta. L’Inter ha vinto senza subire gol le ultime quattro partite di Serie A contro il Torino; le uniche squadre contro cui i nerazzurri hanno trovato più successi con clean sheet di fila sono l’Atalanta (cinque tra settembre 1951 e settembre 1953) e il Genoa (sette tra novembre 2018 e agosto 2021). L’Inter ha vinto tutte le ultime cinque partite casalinghe di Serie A contro il Torino, dopo che nelle precedenti otto aveva trovato solamente due sucessi (4N, 2P). L’Inter ha perso l’ultima partita casalinga di Serie A, dopo un’imbattibilità durata 17 gare interne (13V, 4N); i nerazzurri non perdono due gare di fila in casa nel torneo da una serie di tre tra marzo e aprile 2023. Il Torino ha vinto tre partite nelle prime sei giornate di questo campionato (2N, 1P) e non arriva a quattro successi nelle prime sette gare stagionali in Serie A dal 2015/16 (4V, 1N, 2P). Il Torino è rimasto imbattuto nelle prime tre trasferte di questo campionato (2V, 1N) e in Serie A nell’era dei tre punti a vittoria solamente due volte non ha subito nemmeno una sconfitta nelle prime quattro gare esterne stagionali (2012/13 e 2018/19, in entrambi i casi una vittoria e tre pareggi).

Le parole di Vanoli

Chiede ai suoi una grande partita Paolo Vanoli, tecnico del Torino che proverà a fare lo sgambetto all’Inter e proseguire il sogno di una classifica di vertice. Le sue parole alla vigilia della gara: “Per noi è una sfida importante e veniamo da un periodo non tanto positivo – l’allenatore in conferenza – Abbiamo l’opportunità di far vedere quanto valiamo all’interno del percorso da fare. Ero consapevole che sarebbe potuto arrivare un momento così e ora dobbiamo uscirne di squadra”. Un Toro che vuole tornare a brillare come aveva fatto nelle prime cinque giornate, trovando anche la vetta della Serie A: “Ho detto alla squadra di credere in ciò che fa – ancora Vanoli – I momenti meno belli fanno parte del percorso e non si può essere sempre perfetti, noi poi abbiamo cambiato diverse cose in estate e i meccanismi vanno ancora migliorati. Quando si crede nel lavoro che si fa bisogna essere equilibrati”. Di fronte una Inter che deve difendere il titolo e che resta una big d’Europa: “Avremo di fronte una grandissima squadra e per fare qualcosa di importante ci vuole coraggio. Ho chiesto personalità ai ragazzi”, il mantra di Vanoli. Per fare una grande prestazione servirà essere migliori in difesa, dove il Toro recentemente ha vacillato: “I gol che si prendono si analizzano e credo che a Verona sia stato un incidente di percorso di Masina e a me hanno dato più fastidio i gol presi con la Lazio. Serve migliorare l’attenzione”.

Dove vederla in tv

La partita si gioca a San Siro sabato 5 ottobre con orario di inizio alle 20.45 con doppia diretta tv. Live sulla piattaforma streaming Dazn, visibile su smart tv e dispositivi mobile ma anche sul decoder Sky nella sezione app. Live su Sky su Sky Sport 1, 201, Sky Sport Calcio, 202, Sky Sport 4K, 213, e Sky Sport 251. Per quanto riguarda Dazn I telecronisti saranno Pierluigi Pardo e Dario Marcolini, mentre su Sky cronaca affidata a Federico Zancan e Beppe Bergomi.