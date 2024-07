Walter Zenga attacca l’Inter e Benito Carbone: “Lui allenatore dell’Under 18 nerazzurra? Mi ha tradito e non è onesto”

Milano – Walter Zenga ha affidato ai social network la sua rabbia per la nomina ad allenatore dell'Inter Under 18 di Benito Carbone, come "L'Uomo Ragno" ex nerazzurro negli anni Novanta (pur con un numero molto inferiore di presenze all'attivo) e che fino a pochi mesi fa è stato il vice di Zenga all'Emirates Club. Quando però il portiere azzurro di Italia '90 è stato sollevato dall'incarico, a prenderne il posto è stato proprio Carbone e a giudicare dal post su Instagram di Zenga i rapporti non devono essere rimasti idilliaci. "Oggi - è il messaggio postato su Instagram nella tarda serata di ieri - ero in sede Inter, casa mia, la mia vita, e ho appreso che l'Under 18 sarà allenata da uno che mi ha tradito (non lo nomino perché non lo merita) e mi chiedo: ma chi decide lo fa con cognizione di cose o per simpatia? Le Under dovrebbero essere allenate da chi ha ideali, senso di onestà... Forse meglio dare a chi non ha questi valori opportunità che non merita, piuttosto che inculcare nei ragazzi sani principi...".

Nel corso degli anni Zenga non ha mai nascosto di avere un sogno nel cassetto, quello di allenare l'Inter. A fine carriera è stato anche per sei mesi all'interno della società nel ramo del marketing, ma non ha mai avuto la chance di guidare la sua squadra del cuore. Quella che invece, pur nelle giovanili, avrà Carbone.