Israele-Italia alle 20.45, dove vederla. Formazioni: fuori Calafiori, Spalletti pensa a un mini turvover

Budapest, 9 settembre 2024 – Dopo la spettacolare vittoria in rimonta contro la Francia al Parco dei Principi di Parigi, l’Italia di Spalletti torna in campo questa sera alle 20.45, per la seconda giornata del gruppo 2 di Nations League.

Ancora in trasferta, Donnarumma e compagni saranno impegnati stavolta in Ungheria, alla Bozsik Arena di Budapest, la casa dell'Honved, lo stadio scelto dall'Uefa per ospitare le gare casalinghe di Israele.

Il centrocampista azzurro Sandro Tonali

Rispetto al 3-1 di Parigi, il commissario tecnico deve rinunciare a Calafiori, toccato duro da Dembelé e ancora alle prese con il dolore al polpaccio: spazio quindi a Buongiorno al centro della difesa, con Bastoni restituito alla posizione naturale di centrosinistra e Di Lorenzo confermato sul centrodestra.

Spalletti sembra anche intenzionato a effettuare un mini turnover, con Bellanova e Udogie pronti a rilevare Cambiaso e Dimarco sulle fasce e Kean a far rifiatare Retegui al centro dell’attacco. Intoccabile, invece, il trio in mezzo al campo, Ricci-Tonali-Frattesi, dopo la sontuosa prestazione contro la Francia.

Israele-Italia live alle 20.45

Dove vedere la partita

La partita di Nations League Israele-Italia è trasmessa in diretta alle 20.45 su Rai 1. In streaming è visibile sulla piattaforma RaiPlay.