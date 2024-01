Coppa Italia, Juventus-Salernitana: probabili formazioni, orario e dove vederla

Torino, 3 gennaio 2024 - Il 2024 della Juventus si apre con il debutto in Coppa Italia. I bianconeri sono impegnati negli ottavi di finale della competizione contro la Salernitana, attesa all'Allianz Stadium e prossima avversaria dei piemontesi anche in campionato (ma a campi invertiti). I campani sono entrati in corsa dai trentaduesimi di finale, superando 1-0 la Ternana grazie alla rete di Candreva. Più ampio, poi, il successo nel turno successivo: un 4-0 alla Sampdoria, con le firme di Ikwuemesi, di Tchaouna - quest'ultimo autore di una doppietta - e di Jovane Cabral. La vincente della sfida affronterà nei quarti di finale il Frosinone, che ha estromesso dalla manifestazione il Napoli, sconfiggendolo per 4-0.

I precedenti

E' la prima volta in assoluto che Juventus e Salernitana si affrontano in Coppa Italia. A livello di Serie A, Madama conduce per cinque vittorie a una, con due pareggi a completare il bilancio. La Vecchia Signora ha mantenuto la porta inviolata nel 75% degli incontri disputati contro i granata (sei su otto); tra le squadre affrontate almeno otto volte nella loro storia, solo contro il Piacenza (83%) i bianconeri hanno fatto meglio. La Juventus ha sempre segnato almeno due gol in casa contro la Salernitana e dopo una serie di tre successi interni consecutivi senza gol subiti, ha pareggiato 2-2 l’incontro più recente dell’11 settembre 2022.

Numeri e curiosità

La Juventus ha superato il turno in tutte le ultime 17 occasioni in cui ha disputato gli ottavi di finale di Coppa Italia; l’ultima squadra che ha eliminato i bianconeri in questa fase del torneo è stata l’Atalanta nel 2004/05. La Salernitana ha disputato due volte gli ottavi di finale di Coppa Italia, venendo eliminata in entrambe le occasioni: nel 2000/01 in una sfida andata/ritorno contro la Fiorentina e nel 2008/09 in una gara secca contro il Napoli. Si confrontano la seconda formazione di questa Serie A per clean sheet collezionati (la Vecchia Signora con 10, meno solo dell’Inter a 12) e una delle ultime due per gare con la porta inviolata (i granata, una, più solamente del Sassuolo). Sfida tra la compagine che ha subito meno tiri in porta in questa stagione di Serie A (Juventus, 46) e quella che invece ha incassato il maggior numero di conclusioni nello specchio (Salernitana, 103). Simy ha realizzato due gol contro i bianconeri in Serie A, entrambi con la maglia del Crotone allo Scida (18 aprile 2018 e 17 ottobre 2020). Nello scorso weekend, all’età di 20 anni e 113 giorni, Loum Tchaouna è diventato il giocatore più giovane a segnare un gol con la maglia della Salernitana in Serie A. Filippo Inzaghi ha collezionato 120 presenze da giocatore in Serie A, segnando 57 gol, con la maglia della Juventus tra il 1997 e il 2001.

Le parole di Allegri

"Alla Coppa Italia ci teniamo, come è sempre stato per la Juventus. In più per questa stagione giochiamo solo in due competizioni - compreso il campionato - e perciò dobbiamo fare il possibile per raggiungere il Frosinone ai quarti. In una sfida singola può accadere di tutto, come già capitato a Inter e Napoli. Spesso all’inizio la Coppa Italia non interessa a nessuno, poi alla fine diventa un trofeo da alzare. Perdere o pareggiare una partita quando si è in questa società è quasi una catastrofe, proprio per questo dobbiamo fare il massimo per andare più avanti possibile. È il bello di essere la Juventus". Parola di Massimiliano Allegri, che presenta così la gara che attende la sua formazione. "affrontiamo una squadra in salute, la Salernitana ha vinto a Verona ed è allenata bene, non va sottovalutata. La ritroveremo domenica: ora testa alla coppa, quando sarà finita ci focalizzeremo sul campionato. Vincere è sempre complicato, più si va avanti e minore diventa il margine di errore, dobbiamo essere bravi in questo aspetto. La formazione? Di certo in porta ci sarà Perin, in difesa Rugani e davanti Chiesa; per il resto devo ancora valutare. Yildiz non giocherà, quando un ragazzo giovane si esprime bene viene subito esaltato; lui deve restare sereno e continuare a lavorare, il resto sono solo chiacchiere. Sicuramente manderò in campo la migliore formazione possibile, in più ci sarà lo stadio pieno e a maggior ragione vogliamo portare a casa la partita".

La conferenza di Inzaghi

“Andare a giocare allo Stadium è sempre una grande opportunità e deve essere motivo di orgoglio. Giochiamo contro la Juventus, abbiamo poco da perdere e vogliamo fare bella figura per rendere orgogliosi i nostri tifosi e la società. Darò maggiore spazio a chi nell’ultimo periodo ha avuto meno minutaggio ma ha dimostrato di lavorare molto bene in settimana. In questo momento della stagione abbiamo bisogno di tutti e sono contento di poter dare la possibilità ad alcuni ragazzi che meritano di scendere in campo”. Queste le parole di Inzaghi alla vigilia di Juventus-Salernitana. L'ex Milan conclude: “Domani mattina abbiamo un ultimo allenamento, valuterò bene chi schierare dall’inizio e la soluzione tattica migliore cercando di dare continuità alla Salernitana vista nelle ultime gare. Personalmente tornare a Torino è sempre un’emozione particolare; alla Juve ho giocato quattro anni e realizzato quasi cento gol che ovviamente non dimentico. Sarà una bella sfida ed emozionante, mi auguro che la squadra faccia un’altra partita gagliarda”.

Le probabili formazioni

Juventus (3-5-2): Perin; Gatti, Rugani, Danilo; Cambiaso, Miretti, Locatelli, Rabiot, Iling-Junior; Chiesa, Milik. All. Allegri.

Salernitana (4-3-2-1): Costil; Sambia, Fazio, Gyomber, Bradaric; Legowski, Coulibaly, Bohinen; Kastanos, Cabral; Ikwuemesi. All. F. Inzaghi.

Orario e dove vederla

La sfida dell'Allianz Stadium è fissata per giovedì 4 gennaio, con il calcio d'avvio alle 21, e verrà trasmessa in diretta, gratis e in chiaro, su Canale 5. Sarà possibile seguire il match anche in streaming, grazie a Infinity+ e Sportmediaset.it.

La designazione arbitrale

Juventus-Salernitana sarà diretta da Davide Ghersini di Genova. Gli assistenti saranno Pasquale De Meo (sez. Foggia) e Pietro Dei Giudici (sez. Latina), il IV Uomo Luca Zufferli (sez. Udine). Al Var ecco Gianluca Aureliano (sez. Bologna) e come assistente Var ci sarà Juan Luca Sacchi (sez. Macerata).

