Coppa Italia, c’è Juventus-Salernitana. Allegri: "Teniamo al trofeo, Chiesa gioca titolare"

Torino, 3 gennaio 2024 – "Alla Coppa Italia ci teniamo, come è sempre stato per la Juventus. In più per questa stagione giochiamo solo in due competizioni e perciò dobbiamo fare il possibile per raggiungere il Frosinone ai quarti. In una sfida singola può accadere di tutto, come già capitato a Inter e Napoli. Spesso all’inizio questa manifestazione non interessa a nessuno, poi alla fine diventa un trofeo da alzare. Perdere o pareggiare una partita quando si è in questa società è quasi una catastrofe, proprio per questo dobbiamo fare il massimo per andare più avanti possibile. È il bello di essere la Juventus". Non si nasconde Massimiliano Allegri alla vigilia dell'ottavo di finale contro la Salernitana: i bianconeri non posso permettersi di mancare l'obiettivo del passaggio del turno. "Domani affrontiamo una squadra in salute, la Salernitana ha vinto a Verona ed è allenata bene, non va sottovalutata. La ritroveremo domenica: ora testa alla coppa, quando sarà finita ci focalizzeremo sul campionato. Vincere - dice il tecnico dei piemontesi in conferenza stampa - è sempre complicato, più si va avanti e minore diventa il margine di errore, dobbiamo essere bravi in questo aspetto".

Chiesa titolare

Rispetto alla formazione che sabato ha battuto la Roma, ci saranno dei cambi. Il più importante? Il ritorno dal primo minuto di Federico Chiesa. "Nonge non partirà titolare, ma probabilmente troverà spazio a gara in corso. Sulla formazione iniziale sceglierò domani: di certo in porta ci sarà Perin, in difesa Rugani e davanti Chiesa; per il resto devo ancora valutare - sottolinea Allegri - Domani Yildiz non giocherà, quando un ragazzo giovane si esprime bene viene subito esaltato; lui deve restare sereno e continuare a lavorare, il resto sono solo chiacchiere. Sicuramente manderò in campo la migliore formazione possibile, in più ci sarà lo stadio pieno e a maggior ragione vogliamo portare a casa la partita. Ho tante soluzioni in attacco, ma al momento la squadra ha trovato una sua quadratura. Non dobbiamo avere fretta e continuare a fare un passo alla volta. Queste gare diventano importarti per mettere benzina nelle gambe e dare minuti a chi fino a questo momento ha giocato di meno. Lo sappiamo, quest’anno abbiamo meno partite ed è normale che qualcuno venga un po’ sacrificato e proprio per questo motivo raggiungere il traguardo Champions è fondamentale". Infine una battuta in chiave mercato: "Resto tranquillo per quanto riguarda il mercato: Pogba e Fagioli non sono a disposizione da molto tempo ormai, ma noi - conclude Allegri - vogliamo solamente lavorare per facilitare la nostra crescita. Abbiamo le persone giuste che seguono e vigilano l’andamento del calciomercato".

