Juventus-Fiorentina: probabili formazioni, orario e dove vederla

Torino, 7 aprile 2024 – La Juventus per invertire la rotta dopo un periodo davvero negativo, fatto di sette punti conquistati nelle ultime nove uscite, e per respingere l'assalto delle inseguitrici. La Fiorentina per piazzare un colpo in una delle gare più sentite dai tifosi e per continuare a inseguire un posto in Europa. All'Allianz si sfidano - in quello che potrebbe essere un anticipo della prossima finale di Coppa Italia - bianconeri e viola.

I precedenti

La Juventus è la squadra che ha battuto più volte la Fiorentina in Serie A: 81 successi per i bianconeri contro i viola, con 53 pareggi e 35 vittorie toscane a completare il bilancio. I piemontesi hanno vinto le ultime due sfide contro i viola in Serie A, senza subire gol; sotto la guida dello stesso allenatore, è già riuscita quattro volte a sconfiggere tre volte di fila gli avversari tenendo sempre la porta inviolata, la più recente tra il 2017 e il 2018 con Massimiliano Allegri. La Vecchia Signora ha mantenuto la porta inviolata in otto delle ultime 13 partite di Serie A disputate contro la Fiorentina. L'1-1, finale di 24 incontri, è il punteggio più frequente tra queste due squadre nel massimo campionato; il più recente è datato 3 settembre 2022 (Milik, Kouame). Per quanto concerne i precedenti in casa della Juventus, fra le formazioni affrontate almeno 10 volte in trasferta in Serie A, Madama è quella contro cui la Fiorentina ha la più bassa percentuale di successi (8%): sette vittorie viola, 20 pareggi e 57 successi bianconeri. I torinesi si sono aggiudicati 57 partite interne in Serie A contro i toscani e in casa hanno fatto meglio solamente contro la Roma (59) e l’Inter (62). I bianconeri hanno vinto 11 delle ultime 12 sfide interne contro la Fiorentina in Serie A (1P), mantenendo la porta inviolata in quattro delle ultime sei.

Curiosità

Considerando soltanto il girone di ritorno, Juventus e Fiorentina sarebbero nella parte bassa della classifica di Serie A: la Vecchia Signora 11ª con 13 punti in 11 partite e la Viola 16ª con una media esatta di un punto a match (10 in 10 gare giocate). Madama ha un distacco di almeno 20 punti dalla prima in classifica dopo 30 gare stagionali per la seconda volta nella storia del massimo torneo (Juventus 59 e Inter 79 nel 2023/24), dopo il 1955/56 (Juventus 28 punti e Fiorentina al 1° posto con 48). Sono due i grandi ex dell’incontro Dusan Vlahovic (98 presenze e 44 gol in Serie A) e Federico Chiesa (137 gare e 26 reti in campionato), che da quando hanno lasciato la Fiorentina non hanno mai preso parte a nemmeno un gol contro la Viola in tutte le competizioni: zero gol e assist per il serbo in cinque sfide, altrettanto per l’italiano in quattro confronti. Con Vlahovic in campo in questo campionato, la Juventus ha una percentuale di vittorie del 64%, una media punti di 2.2 e segna 1.6 gol a partita, dati che scendono rispettivamente al 20%, ad un punto a match e a 0.8 reti realizzate ad incontro senza il serbo. Tra le 17 squadre affrontate almeno 10 volte in Serie A, solo contro Chievo e Hellas Verona (entrambe uno) e Genoa (tre) Andrea Belotti ha segnato meno gol che contro la Juventus: quattro, di cui uno però nella sua ultima presenza allo Stadium (Juventus-Torino 1-1, 18 febbraio 2022).

Le parole di Allegri

“La vittoria in Coppa Italia contro la Lazio è stata importante, ma era una competizione diversa rispetto al campionato. Ora dobbiamo rifarci in Serie A, consolidare la nostra posizione e stare sempre in equilibrio - il pensiero di Allegri, espresso in conferenza stampa - Mancano 50 giorni e bisogna avere grande entusiasmo e voglia di ottenere gli obiettivi per cui siamo ancora in corsa. Affronteremo una squadra che ha fatto una bella partita con l’Atalanta, gioca molto bene e sappiamo le difficoltà di questa sfida. Della Fiorentina - ha continuato il tecnico dei bianconeri - temo il fatto che è una formazione spregiudicata, che gioca e attacca molto. E poi quelle contro i toscani sono sempre partite lottate. Il periodo di crisi? Il calcio dà sempre la possibilità di poterti rifare, abbiamo un’altra opportunità per consolidare la nostra posizione. Il mio unico pensiero è centrare gli obiettivi assieme alla squadra e finire la stagione nel migliore dei modi. C’è da lottare, da far fatica. Dobbiamo avere la convinzione e l’idea chiara che abbiamo otto partite in campionato per riuscirci. Sappiamo che da qui alla fine ci saranno delle difficoltà, ma in un modo o nell’altro bisogna arrivarci".

Le probabili formazioni

Juventus (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Cambiaso, McKennie, Locatelli, Rabiot, Kostic; Chiesa, Vlahovic. All. Allegri.

Fiorentina (4-2-3-1): Terracciano; Kayode, Milenkovic, Ranieri, Biraghi; Mandragora, Bonaventura; Nico Gonzalez, Beltran, Sottil; Belotti. All. Italiano.

Orario e dove vedere la sfida

Juventus-Fiorentina è in calendario per oggi, domenica 7 aprile, con calcio d'avvio fissato alle 20:45. La partita errà trasmessa in esclusiva da Dazn. Per seguirla in tv, oltre all'abbonamento alla piattaforma, è necessario essere muniti di una smart tv su cui scaricare l'app, oppure si dovrà collegare al proprio televisore un dispositivo come Google Chromecast, Amazon Fire Tv Stick, oppure un decoder Sky Q o una console come PlayStation 4 o 5, XboX One, One S e One X. Sarà possibile seguire il match anche in streaming, attraverso il sito o l'applicazione di Dazn.

La designazione arbitrale

A dirigere l'incontro sarà La Penna, coadiuvato dagli assistenti Colarossi e Lo Cicecro. IV ufficiale Feliciani. A completare la squadra arbitrale, Aureliano, VAR, e Dionisi, AVAR.

