Juve, si cerca lo sgarbo all’Inter: occhi su Djalo. Asse col Frosinone per Huijsen

Torino, 21 dicembre 2023 – La Juve cerca lo sgarbo all’Inter sul mercato di gennaio. Cristiano Giuntoli sarebbe sulle tracce di Tiago Djalò, difensore classe 2000 del Lille e fermato, a marzo 2023, da un infortunio al ginocchio. Sul giocatore c’è da tempo l’Inter che vuole un elemento utile in difesa ma con capacità anche di fascia e l’ex Milan rappresenterebbe un innesto funzionale, seppur da aspettare per l’infortunio rimediato in primavera. Ma sul giocatore si sarebbe mossa pure la Juve, un po’ come successe con Bremer. Non solo, perché l’asse tra Torino e Frosinone può essere rinsaldato con Huijsen.

Giuntoli prova il colpo Djalò

Da tempo l’Inter si è mossa su Tiago Djalò, colloqui proficui, ma nelle ultime ore si registra il tentativo di inserimento della Juventus di Cristiano Giuntoli. Si pensa ad una offerta per anticipare i nerazzurri, fatta di un acquisto temporaneo in prestito oneroso da 3 milioni, poi a giugno un eventuale riscatto per confermarlo in bianconero nella prossima stagione. Djalò è al Lille dal 2019, lo prelevò dal Milan, ma è reduce da un infortunio al ginocchio al legamento crociato ed è fuori da marzo. Il suo vantaggio è il contratto in scadenza a giugno, che di fatto lo rende libero a parametro zero e con la possibilità di accordarsi con un altro club da febbraio. La Juve, però, vuole anticipare tutto a gennaio e tentare un altro sgarbo all’Inter dopo Gleison Bremer, oggi colonna portante della squadra di Allegri.

Asse con il Frosinone

Il Frosinone di Eusebio Di Francesco è il prossimo avversario della Juventus in campionato, partita difficile allo Stirpe, ma sul mercato le due società hanno creato un interessante asse. In Ciociaria crescono bene i giovani bianconeri e la dirigenza juventina pensa di mandarne un altro: Dean Huijsen. Il difensore next gen, visto nel finale di partita contro il Milan a San Siro, sarebbe pronto a sbarcare a Frosinone sul mercato di gennaio, sperando possa ripercorrere le orme di Matias Soulé ed Enzo Barrenechea, che sotto la guida di Di Francesco stanno crescendo e maturando. La trattativa è data in chiusura e sarà solo da ufficializzare a gennaio. Intanto Giuntoli lavora sul valore dei giovani lanciati in Ciociaria. Barrenechea potrebbe vedere il suo valore raddoppiato da qui a giugno, magari generando una plusvalenza utile al club, e Matias Soulé è ormai entrato nel mirino della Premier League. Sul talento mancino si sarebbero mosse Newcastle e Crystal Palace e così Giuntoli in estate potrà valutare il da farsi: o tenere il giocatore o cederlo per fare cassa. Soulé può diventare un punto fermo della Juve del futuro, ma a fronte di offerte irrinunciabili il club potrebbe cedere sempre nell'ambito della sostenibilità a bilancio, per poter poi reinvestire sul mercato in entrata. Per ora il giocatore dovrebbe restare a Frosinone fino a fine stagione, ma sul calciomercato mai dire mai…