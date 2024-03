Juve, Rabiot e il rinnovo: potrebbe servire la doppia cifra

Torino, 14 marzo 2024 – Adrien Rabiot rappresenta un nodo importante per la Juve sia in campo che fuori. Alle prese con un problema ad una falange del piede, il mediano francese spera di rientrare il prima possibile ma è in dubbio anche per il Genoa, mentre fuori dal campo la Juve prova ad arrivare a un rinnovo difficile per tempistiche e richieste economiche. Rabiot è infatti in scadenza di contratto dopo che l’anno scorso aveva rinnovato per una sola stagione e il problema è stato spostato di dodici mesi, con il rischio di un parametro zero che sarebbe sanguinoso per le casse juventine per il miglior centrocampista in rosa. Il mercato europeo si muove, ma la Juve ha la priorità anche sulla base della progettualità tecnica futura. Per Allegri il francese è un perno inamovibile, mentre in caso di cambio bisognerebbe tararsi con il nuovo tecnico. Anche per questo motivo, ma con una Champions in più a meno di clamorosi colpi di scena, Rabiot ha deciso di spostare ogni decisione a fine anno.

Offerta da doppia cifra?

L'anno scorso Rabiot ha rinnovato il suo contratto per una sola stagione, per evitare un parametro zero e provare a capire il rilancio juventino ad alti livelli. In parte c'è stato con una lotta Scudetto per trequarti di stagione e una qualificazione Champions che dovrebbe essere vicina, ma resta il fatto che alcuni top club europei stiano monitorando la situazione. Rabiot e il suo entourage sono molto legati al tecnico Allegri, probabilmente determinante l'anno scorso per il rinnovo di contratto, ma anche con Giuntoli i rapporti sono ottimi e se la Juve prospetterà un interessante progetto per tornare a vincere potrebbe di nuovo convincerlo a rinnovare. Ma si sa, i giocatori professionisti devono anche guardare al lato economico e il discorso non può che valere pure per Rabiot, su cui stanno arrivando interessamenti da Bayern e Barcellona. Il mediano francese è tra i più pagati in rosa, questo testimonia la sua importanza, ma per arrivare ad una fumata bianca potrebbe servire una offerta della Juve da circa 10 milioni a stagione. Sarà possibile a livello di bilancio? Giuntoli proverà a far quadrare i conti, ben sapendo che a centrocampo dovrebbero esserci gli interventi maggiori sul mercato in entrata con Koopmeiners e Ferguson principali obiettivi, in un reparto che dovrà essere costruito di tecnica ma anche di gamba e corsa per garantire equilibrio e dinamismo. Ci si penserà a fine stagione, perché ora la massima concentrazione è sul campo per riprendere il secondo posto e cercare di vincere la Coppa Italia. Chi invece non dovrebbe avere problemi di rinnovo è Kenan Yildiz. La Juve lo considera il talento su cui costruire l'attacco del futuro, si spera assieme a Dusan Vlahovic, e c'è tutta l'intenzione di blindarlo dalle lusinghe del mercato, in particolare dalla Premier dove Liverpool e Arsenal sono interessate. Dipenderà anche dalle proposte, perché cifre superiori ai 50 milioni potrebbero rimettere tutto in discussione. Ad oggi, però, è molto probabile che il turco rimanga in bianconero.