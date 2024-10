Juventus-Cagliari: Douglas Luiz dal 1'? Probabili formazioni e orario tv

Torino, 5 ottobre 2024 - Il lunch match domenicale vede la Juventus affrontare il Cagliari, con i bianconeri a un passo dalla storia. Thiago Motta potrebbe eguagliare il record di sette “clean sheet” consecutivi, impresa riuscita nel nostro campionato solo al Milan 1993/94, Cagliari 1966/67 e Bologna 1946/47. Con una difesa impenetrabile, la Vecchia Signora concede solo 6.7 tiri a partita, un dato secondo solo al Bayern Monaco in Europa, mentre se si guarda alle conclusioni nello specchio, i piemontesi (1.3) sono primi davanti ai bavaresi (1.6). Il Cagliari, reduce dal successo a Parma, ha una delle peggiori percentuali realizzative del campionato, con soli quattro gol in sei gare. Nonostante i 32 tiri in più rispetto alla Juventus, la squadra di Davide Nicola fatica a trovare la via del gol. I bianconeri, dal canto loro, puntano sulla pulizia del gioco per mantenere il possesso e l’imbattibilità: quella di Motta è la squadra che ha effettuato più passaggi e quella con la miglior percentuale di riuscita degli stessi (91%).

I precedenti

La Juventus ha vinto 45 partite di serie A contro il Cagliari (27N, 12P): solamente il Milan (47) ha ottenuto più successi contro i rossoblù nella competizione. Madama ha vinto 12 delle ultime 14 sfide (1N, 1P) di serie A giocate contro i sardi, segnando in questo parziale almeno due gol in 12 gare. Dal 2016/17 in avanti la Vecchia Signora ha vinto 12 partite di serie A contro il Cagliari e nel periodo contro nessuna compagine ha fatto meglio nella manifestazione (12 successi anche contro Udinese e Bologna). La Juventus ha segnato almeno due gol in tutte le ultime sei partite di serie A contro i rossoblù: nel torneo i bianconeri hanno una striscia aperta di gare con almeno due reti più lunga solamente contro Chievo (sette), Alessandria (otto) e Pro Patria (13). La Juventus ha vinto tutte le ultime 10 partite disputate nel girone di andata contro il Cagliari in serie A: nella competizione, limitandoci alla prima parte di stagione, i torinesi hanno avuto una serie aperta più lunga solamente contro Atalanta (12 successi di fila) e Torino (15). Il punteggio più frequente tra queste due squadre in Serie A è l’1-1, finale di 16 incontri, il più recente dei quali che risale però al 2015. La Juventus ha segnato 77 gol in casa contro il Cagliari in Serie A e tra le mura amiche solo l’Inter (84) ha fatto meglio contro i sardi nella competizione. Madama è la squadra contro cui il Cagliari ha la peggior percentuale di successi esterni in serie A, tra le avversarie affrontate almeno 10 volte: con due vittorie in 42 sfide la percentuale è del 4.8% (14N, 26P). La Juventus è reduce da sette affermazioni interne consecutive contro il Cagliari in serie A, con ben cinque ‘clean sheet’ nel parziale: tra le squadre presenti nel massimo campionato 2024/25, soltanto contro il Venezia i bianconeri vantano una serie aperta più lunga di vittorie in casa (10 successi interni di fila).

Le parole di Thiago Motta

Queste le dichiarazioni di Thiago Motta in vista dell'incontro. "La squadra si è allenata molto bene, vincere aiuta a lavorare meglio. Milik, Bremer, Nico, Adzic e Weah non saranno a disposizione, mentre tutti gli altri verranno convocati per la gara di domani contro il Cagliari. Siamo molto dispiaciuti per l'infortunio di Bremer. Ora deve stare calmo, pensando soltanto a recuperare al meglio. Tutti noi daremo qualcosa in più, per lui. E sappiamo che lui avrebbe fatto ugualmente. È un ragazzo d'oro, umanamente e sportivamente parlando. Per noi, ora, la gara più importante è quella contro il Cagliari. Troveremo una squadra in fiducia dopo la vittoria nell'ultima giornata di campionato. Sono veloci, forti in ripartenza. Piccoli e Luvumbo sono in grande forma, anche Viola ha giocato un grande match nell'ultima giornata. Giocheremo nel nostro stadio e cercheremo di sfruttare questo aspetto a nostro favore. La vittoria contro il Lipsia, internamente, non ha cambiato la nostra consapevolezza. Stiamo continuando a lavorare come abbiamo fatto dal primo giorno di raduno. Per noi - sottolinea l'allenatore della Juventus - è importante dare tutto, con coraggio e determinazione in ogni appuntamento che ci attenderà. Avremo sempre i piedi per terra, consapevoli della nostra forza e del nostro valore. L'entusiasmo, però, non dovrà mai mancare. Quanto più entusiasmo ci sarà meglio sarà per questo gruppo. Fagioli ha giocato una grande partita mercoledì, come tutta la squadra. Può migliorare tanto ancora Nicolò, adesso sarà importante per lui mantenere questo livello con costanza e sono sicuro che ci riuscirà. McKennie? Il recupero palla in occasione del terzo gol segnato a Lipsia è stato straordinario. Per un allenatore è fantastico avere giocatori così a disposizione. Vlahovic è un leader positivo, non mi stancherò mai di ripeterlo. I suoi gol sono importanti per noi, ma il suo atteggiamento sempre positivo lo è ancora di più. Dal primo giorno in cui ha iniziato ad allenarsi con noi quest'estate ha sempre dato il massimo. Conceicao - conclude l'ex Bologna - si è inserito benissimo nel gruppo. Si impegna sempre al massimo, in ogni allenamento e in partita. Affronta sempre con lo spirito giusto ogni giornata di lavoro. Sono un privilegiato ad avere un giocatore come lui in rosa".

Qui Nicola

"Sarei felicissimo di riuscire a fare risultato a Torino, significherebbe farci un bel regalo anche in considerazione del valore della squadra che andiamo ad affrontare - il commento in conferenza stampa di Nicola - Loro hanno tanta qualità, organizzazione, vivono un momento importante. Hanno calciatori molto bravi individualmente e un grande collettivo: fanno bene entrambe le fasi, sono bravi nel tiro da fuori, abili a scambiarsi di posizione, non hanno mai subito gol in campionato. Non abbiamo i loro obiettivi, ma non cambiamo la nostra identità, giochiamo ogni gara per ottenere il massimo e non ci vogliamo dare mai per vinti. Dovremmo essere bravi a giocare di squadra, con qualità, tranquilli e rapidi quando avremo la palla, aggredendoli anche nella nostra metà campo. Abbiamo studiato l’avversario per cercare di limitarlo, ma allo stesso tempo per esprimere noi stessi. A fine partita se saranno stati più bravi, accetteremo il risultato: ma solo dopo aver dato tutto noi stessi

Le probabili formazioni

Juventus (4-1-4-1): Di Gregorio; Savona, Gatti, Kalulu, Cambiaso; Locatelli; Conceicao, Koopmeiners, Douglas Luiz, Yildiz; Vlahovic. All. Thiago Motta. Cagliari (4-2-3-1): Scuffet; Zappa, Mina, Luperto, Obert; Makoumbou, Adopo; Zortea, Viola, Luvumbo; Piccoli. All. Nicola.

La designazione arbitrale

Ecco la squadra arbitrale per l'incontro: a dirigere la partita sarà Marinelli, coadiuvato dagli assistenti Di Iorio e Bahri. Quarto ufficiale sarà Di Marco, VAR Paterna e AVAR Marini.

Orario e dove vedere il match

Juventus-Cagliari è in calendario per domenica 6 ottobre, con calcio d'inizio fissato alle 12:30. La partita verrà trasmessa in esclusiva da Dazn. Per seguirla in tv, oltre all'abbonamento alla piattaforma, è necessario essere muniti di una smart tv su cui scaricare l'app, oppure si dovrà collegare al proprio televisore un dispositivo come Google Chromecast, Amazon Fire Tv Stick, oppure un decoder Sky Q o una console come PlayStation 4 o 5, XboX One, One S e One X. Sarà possibile seguire il match anche in streaming, attraverso il sito o l'applicazione di Dazn.

