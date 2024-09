Juventus, ufficiale il ritorno di Chiellini: lavorerà al fianco di Scanavino

Torino, 15 settembre 2024 - Certi amori fanno dei giri immensi e poi ritornano. Come quello fra Giorgio Chiellini e la Juventus. L'ex capitano bianconero rientra nella famiglia piemontese, seppur con un altro ruolo. Farà il dirigente, lavorando al fianco dell'amministratore delegato Maurizio Scanavino, come spiegato dalla Vecchia Signora tramite un comunicato. "Giorgio Chiellini non ha mai smesso di essere bianconero: nel cuore, nell’anima, nei valori che ha sempre interpretato, in campo e fuori. Dal 16 settembre vestirà la maglia del Dirigente di Juventus nel ruolo di Head of Football Institutional Relations. Giorgio lavorerà a diretto riporto dell’amministratore delegato Maurizio Scanavino iniziando così un percorso manageriale, che lo vedrà impegnato nel rappresentare il Club nelle relazioni con le istituzioni calcistiche nazionali e internazionali. Questo ruolo si sposa perfettamente con la formazione che Giorgio ha acquisito nel suo ambito accademico, ma ovviamente anche con la sua figura di uomo, calciatore, capitano e leggenda bianconera. Dal passato al presente: bentornato a casa, Giorgio!".

La carriera in bianconero e il ritiro

Arrivato nel 2005 all'ombra della Mole, Chiellini ha vinto nove scudetti (di fila dal 2012 al 2020), cinque Coppe Italia e altrettante Supercoppe italiane, scendendo pure in B con i piemontesi. Il nativo di Pisa ha totalizzato 560 presenze con indosso la casacca bianconera e nella speciale classifica si trova al terzo posto dietro ad altre due leggende juventine come Alessandro Del Piero (705) e Gigi Buffon (685). La sua avventura da calciatore della Vecchia Signora è terminata il 16 maggio 2022, al minuto 18 di Juventus-Lazio, posticipo della 37° giornata di serie A. L'ex difensore con sulle spalle il numero 3, dopo essere partito titolare e aver visto i suoi passare in vantaggio grazie al gol di Dusan Vlahovic, ha lasciato il posto a Matthijs de Ligt. Dopodiché, ecco il trasferimento in America e più precisamente in California, per militare nel Los Angeles Fc, con il quale disputa una stagione e mezzo, vincendo una Mls Supporters' Shield e soprattutto una Mls Cup, la prima nella storia del club, grazie al successo ai rigori contro i campioni della Eastern Conference, il Philadelphia Union. Il 12 dicembre 2023, tre giorni dopo aver disputato il suo ultimo incontro ufficiale, Chiellini ha annunciato l'addio al calcio giocato all'età di 39 anni. Nel primo semestre del 2024, è entrato nello staff tecnico di mister Steve Cherundolo, ricoprendo il ruolo di player development coach.

Leggi anche: Milan-Venezia 4-0: Fonseca ritrova Leao e Theo