Juventus-Fiorentina: probabili formazioni, orario e dove vedere la sfida

Torino, 28 dicembre 2024 - All'Allianz Stadium si affrontano Juventus e Fiorentina, che si presentano alla sfida a pari punti in classifica, anche se i viola hanno giocato una partita in mezzo. I bianconeri cercano quella continuità di vittorie che è mancata fino ad ora per superare i ragazzi di Raffaele Palladino e provare ad accorciare rispetto alle prime. Stesso obiettivo dei toscani che vogliono dimenticare le due sconfitte con Bologna e Udinese e ricominciare a correre. La Vecchia Signora ha vinto tutte le ultime tre gare di campionato contro la Fiorentina, tutte le con il punteggio di 1-0: i piemontesi non hanno mai registrato una serie più lunga di successi consecutivi tenendo la porta inviolata contro i viola nella loro storia in Serie A.

I precedenti

La Juventus è la squadra che ha vinto più sfide contro la Fiorentina in Serie A: 82 in 170 precedenti. Completano il conteggio 53 pareggi e 35 successi dei toscani. In più, solo contro il Milan (58) i bianconeri hanno registrato più pareggi nel torneo che contro la Fiorentina (53). La formazione piemontese ha vinto tutte le ultime tre gare di campionato contro la Fiorentina, tutte con il punteggio di 1-0: la Vecchia Signora non ha mai registrato, nella sua storia nel massimo campionato italiano, una serie più lunga di successi consecutivi tenendo la porta inviolata contro la squadra viola. I bianconeri sono rimasti imbattuti in 30 delle ultime 32 gare casalinghe contro la Fiorentina nel massimo campionato italiano (25V, 5N); l’ultimo successo della formazione gigliata in trasferta contro Madama risale al 22 dicembre 2020 (0-3). La Juventus ha vinto 12 delle ultime 13 partite casalinghe contro la Fiorentina in Serie A (1P); dall’inizio dello scorso decennio, solo la Roma (14 contro l’Udinese) e la stessa Fiorentina (13, anche in questo caso contro l’Udinese) sono riuscite a ottenere più successi interni contro una singola avversaria nella competizione. Più in generale, la formazione toscana ha perso più trasferte contro i bianconeri (58) che contro ogni altra squadra in Serie A. La Viola ha incassato al massimo un gol in ciascuna delle ultime otto partite di Serie A contro la Juventus (media di 0.75 reti incassate a incontro); tuttavia i toscani hanno registrato appena due successi in questo parziale (2N, 4P).

Le curiosità

La Juventus ha pareggiato 20 gare nel 2024 in Serie A; nella storia della competizione, solo il Perugia nel 1979 ha terminato in pareggio più incontri in un singolo anno solare: 22. Dopo una serie di otto vittorie consecutive, la Fiorentina ha perso le ultime due partite di campionato (contro Bologna e Udinese) e potrebbe subire tre sconfitte di fila nel massimo torneo per la prima volta da ottobre-novembre 2023 (vs Empoli, Lazio e Juventus). La Juventus ha vinto l’ultima partita di Serie A giocata nell’anno solare in ben 11 delle ultime 12 annate – l’unica eccezione è stata nel 2020, proprio contro la Fiorentina: 0-3 interno, con le reti di Vlahovic e Caceres, autogol di Alex Sandro. Vlahovic, che ha segnato 44 gol in 98 gare di Serie A con la Fiorentina, ha disputato quattro incontri contro la Viola nella competizione, senza riuscire a segnare: solo contro il Monza ha giocato più partite senza centrare il bersaglio (cinque). Kean ha realizzato 10 gol in questa Serie A, raggiungendo la doppia cifra di reti in una stagione solo per la seconda volta nei maggiori cinque campionati europei, dopo il 2020/21 (13 reti con il PSG). Il classe 2000 potrebbe inoltre diventare solo il secondo giocatore italiano a superare le 10 reti stagionali con la Fiorentina negli ultimi 10 campionati di Serie A (dal 2015/16), dopo Federico Bernardeschi (11 nel 2016/17).

La conferenza stampa di Thiago Motta

"L’obiettivo è solo la Fiorentina. Affrontiamo una squadra forte - ha sottolineato Thiago Motta durante la classica conferenza stampa di vigilia - con un allenatore molto preparato che ha sempre dimostrato di fare un ottimo lavoro. La Fiorentina ha giocatori di qualità e un'ottima organizzazione. Nonostante non abbiano ottenuto risultati positivi nelle ultime due gare, arrivano da una serie di vittorie importanti. Per noi sarà fondamentale giocare una partita equilibrata e intensa, mantenendo la concentrazione. I giocatori stanno bene. Abbiamo recuperato Douglas Luiz, Nico Gonzalez, Danilo e Koopmeiners. Nico ha fatto lavoro differenziato per un affaticamento, ma l'ho visto bene. Non penso che il possesso palla sia l’unica chiave per vincere. Contano tante altre cose, come intensità ed equilibrio. Contro il City abbiamo dimostrato che si può vincere in modi diversi. Con la Fiorentina dovremo stare attenti, sono pericolosi in transizione. Sulle punizioni, Koopmeiners è il nostro primo tiratore: ha fatto 5 su 5. Anche Douglas e Vlahovic le calciamo molto bene".

Le parole di Palladino

Queste le dichiarazioni di Palladino in vista del match: "Ho visto una squadra rabbiosa per il risultato negativo contro l'Udinese, ma si sono presentati al campo con la massima concentrazione e avranno sicuramente voglia di riscatto. Stiamo lavorando per riprendere la marcia vincente analizzando ciò che è andato storto in queste ultime due gare. Bisogna lavorare e stare attenti a tutti i dettagli, che fanno la differenza: sono sicuro che domani faremo una grande prestazione. Per noi, per la città, per l'ambiente e per i tifosi questa partita è molto importante. I ragazzi vorranno riscattarsi e sanno di affrontare una grande squadra, contro la quale servirà la partita perfetta. Motta ha fatto benissimo a Bologna e sta facendo molto bene alla Juventus, lo stimo molto come allenatore e credo farà molta strada, gli auguro il meglio ma dalla prossima partita in poi”.

Le probabili formazioni

Juventus (4-2-3-1): Di Gregorio; Savona, Gatti, Kalulu, Cambiaso; Koopmeiners, Locatelli; Conceicao, McKennie, Yildiz; Vlahovic. All. Thiago Motta. Fiorentina (4-2-3-1): De Gea; Dodò, Comuzzo, Ranieri, Gosens; Adli, Cataldi; Colpani, Gudmundsson, Sottil; Kean. All. Palladino.

Orario e dove vedere la sfida

Juventus-Fiorentina è in calendario per domenica 29 dicembre, con calcio d'inizio fissato alle 18. La partita verrà trasmessa da Dazn. Per seguirla in tv, oltre all'abbonamento alla piattaforma, è necessario essere muniti di una smart tv su cui scaricare l'app, oppure si dovrà collegare al proprio televisore un dispositivo come Google Chromecast, Amazon Fire Tv Stick, oppure un decoder Sky Q o una console come PlayStation 4 o 5, XboX One, One S e One X. L'incontro sarà visibile anche su Sky ai canali Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K e Sky Sport (251). Sarà possibile seguire il match anche in streaming, attraverso il sito o l'applicazione di Dazn, Sky Go e Now.

La designazione arbitrale

A dirigere l’incontro sarà Mariani, coadiuvato dai suoi due assistenti Berti e Zingarelli. Il quarto uomo sarà Feliciani, mentre al VAR e all’AVAR ci saranno rispettivamente Di Bello e Guida.

Leggi anche: Cagliari-Inter 0-3, Bastoni, Lautaro e Calhanoglu per il tris