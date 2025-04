Juve, Kolo Muani a rischio: si segue la traccia David

Torino, 8 aprile 2025 – Un attaccante per la Juve nel mercato estivo, forse due. Dusan Vlahovic e Randal Kolo Muani sono sulla lente di ingrandimento per diversi motivi, ma entrambi potrebbero non vestire il bianconero la prossima stagione. Il centravanti serbo va in scadenza nel 2026 e la trattativa per il rinnovo non è decollata, l’attaccante francese, dopo un avvio sprint, si è eclissato tra prestazioni sotto tono e una discesa nelle gerarchie dopo l’arrivo di Igor Tudor. Da un lato la Juve potrebbe incassare con una cessione e dall’altro risparmiare sul riscatto per indirizzare le risorse altrove, con due preziosi obiettivi da ricercare.

Osimhen il sogno, David l’altro obiettivo

Cristiano Giuntoli culla il sogno Victor Osimhen, ma per renderlo concreto e reale ha bisogno della Champions League e relativi introiti. Soprattutto, c’è bisogno di una cessione per avere il gruzzoletto utile al grande colpo. De Laurentiis non farà sconti, la clausola vale solo per l’estero, ma Giuntoli ha allacciato i rapporti con il procuratore del nigeriano e spera di portarlo a Torino per ripercorrere le gioie vissute a Napoli. Ma non basterà. Se Vlahovic dovesse andare via, servono almeno 40 milioni, ma con il giocatore in scadenza nel 2026 è dura strappare un prezzo alto, e Randal Kolo Muani dovesse ritornare al Psg, servirebbe un secondo innesto. L’attaccante francese era partito a mille con cinque gol ravvicinati, poi si è spento, come tutta la Juve, e non si è ripreso più. Ora, inoltre, con il cambio in panchina non è nemmeno più titolare e il suo riscatto è in discussione. Servirebbero 45-50 milioni, a meno che il Psg non accetti un rinnovo del prestito di un anno per poi ripensarci nel 2026. Situazione difficile e che dipenderà anche da chi siederà in panchina. Tudor ha dimostrato di preferire Vlahovic e anche un nuovo tecnico potrebbe chiedere una pedina diversa. Non va dimenticato che Kolo Muani è stata una espressa richiesta di Thiago Motta e ora tutto è in fase di rivalutazione. La dirigenza, dunque, si guarda attorno e ha individuato da tempo in Jonathan David un profilo interessante. L’attaccante canadese, grande protagonista del Lille, è in scadenza di contratto e non rinnoverà: la sua intenzione è alzare il livello. Lo cerca mezza Europa, partendo dal Barcellona (i blaugrana cercano un erede di Lewandowski), passando per l’Inter, che dovrà fronteggiare le richieste per Marcus Thuram, per finire con la Juve, che avrebbe già allacciato i rapporti con il procuratore del calciatore. Pur essendo in scadenza, l’operazione non sarebbe affatto a basso costo. Va contato l’ingaggio del giocatore da 7 milioni netti più bonus per tre anni (si va verso i 25 milioni di euro totali), più le commissioni agli agenti che potrebbero far salire l’investimento attorno ai 30 milioni di euro. Operazione, questa, fattibile all’interno di un incremento dei ricavi grazie a Champions e mondiale per club. Anche a bilancio, per quanto riguarda il monte ingaggi, ci sarebbe margine se la Juve dovesse liberare spazio salariale con la cessione di Vlahovic, che ha contratto a salire fino a 12 milioni di euro l’anno.

