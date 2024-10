Juve-Lazio, probabili formazioni: Douglas Luiz e Guendouzi titolari? Orario e tv

Torino, 18 ottobre 2024 – Il big match del sabato sera vede contrapposte Juventus e Lazio, entrambe a 13 punti in classifica, tre lunghezze dietro il Napoli capolista. La Vecchia Signora, dopo tre pareggi di fila all’Allianz Stadium, cerca una svolta davanti ai propri tifosi. Dall’altro lato, i biancocelesti arrivano in grande forma, con quattro vittorie consecutive tra Serie A ed Europa League. Le due formazioni in questione sono quelle che in campionato hanno concesso meno conclusioni agli avversari: 49 i piemontesi e 69 i romani. Tuttavia, gli uomini di Thiago Motta sono riusciti a subire ben 10 gol in meno di quelli di Marco Baroni: la Lazio hanno subito la maggior parte delle reti nei primi 15 minuti di gioco, ma ha anche guadagnato sette punti da situazione di svantaggio, più di chiunque altro in questa stagione.

I precedenti

La Juventus è la squadra che ha battuto più volte la Lazio in Serie A: 86 successi per i bianconeri, almeno 14 in più che ogni altra avversaria contro i biancocelesti nel massimo campionato. Inoltre solo contro l’Inter (87) Madama ha vinto più confronti che contro i romani (86) in Serie A: 38 pareggi e 36 successi biancocelesti completano il bilancio. La Vecchia Signora è anche la squadra che ha segnato più reti alla Lazio nella competizione (286). La Juventus non è riuscita a segnare nell’ultimo incontro di Serie A contro la Lazio ed è dal 2003 che i bianconeri non mancano l’appuntamento con il gol in due incroci di fila con i biancocelesti nella competizione. I biancocelesti hanno vinto due delle ultime tre sfide contro la Juventus in campionato (1P), tanti successi quanti nelle precedenti 36 partite contro i piemontesi in Serie A (8N, 26P).Dopo il successo per 1-0 nella gara più recente contro la Juventus dello scorso 30 marzo, la Lazio potrebbe vincere due partite di fila contro i bianconeri in Serie A per la prima volta dal 2001. La Lazio ha perso 52 trasferte contro Madama in Serie A, almeno quattro in più che contro ogni altra avversaria nel massimo campionato: nove successi esterni e 19 pareggi completano il bilancio. La Vecchia Signora è rimasta imbattuta in 19 delle ultime 20 partite casalinghe contro la Lazio in Serie A (15V, 4N), l’unico successo dei biancocelesti fuori casa nel periodo risale al 14 ottobre 2017 (2-1 con doppietta di Ciro Immobile). Dalla stagione 2013/14 in avanti la Lazio ha perso nove trasferte contro i torinesi in Serie A (1V, 1N), più che contro ogni altra squadra nella competizione nello stesso periodo. La Juventus ha segnato in tutte le ultime 11 partite casalinghe di Serie A contro la Lazio e non fa meglio contro i biancocelesti da una serie di 21 tra il 1930 e il 1953.

Le parole di Thiago Motta

"La squadra l’ho vista molto bene, i giocatori hanno fatto un ottimo allenamento e saremo pronti per affrontare la partita - le parole di Thiago Motta alla vigilia dell'incontro - Non avremo a disposizione Bremer, Milik, McKennie, Koopmeiners, Nico Gonzalez e Conceicao che è squalificato. Ci saranno invece Fagioli e Weah. Voglio vedere la prestazione in funzione del risultato. Per giocare bene intendo tante situazioni, ma è sempre tutto fatto per ricercare il risultato migliore. Dobbiamo trovare il giusto equilibrio fra la fase offensiva e quella difensiva, cercheremo di mettere i nostri giocatori nelle migliori condizioni possibili per esprimersi e far rendere al meglio la squadra. Affronteremo una squadra con giocatori che stanno bene, un allenatore molto esperto che ammiro tantissimo e a cui ho più volte fatto i complimenti anche per come sono andate le stagioni passate. Dobbiamo essere pronti a tutto. Mi aspettavo la Lazio in alto in classifica, è una buona squadra con un grande allenatore che si è meritata quello che ha conquistato. Domani avremo un’altra possibilità per dimostrare che anche nelle difficoltà possiamo essere una squadra competitiva. Lo stadio sarà pieno ed è bello, vuol dire che c’è entusiasmo. Da Douglas Luiz ho visto un atteggiamento bellissimo in allenamento. Sta veramente bene, i momenti difficili servono per vedere le reazioni delle persone e io ho visto una reazione fantastica. Fino a oggi quando ha giocato ha fatto bene ma può fare meglio. Vlahovic sta molto bene e contro la Lazio giocherà - sottolinea il tecnico della Juventus - Da centravanti, un domani, possono giocare in tanti. Dipende da come si intende quella posizione e da quali compiti si danno all’attaccante. Adzic l’ho visto molto meglio in questi giorni: è un grande giocatore, sicuramente lui ha meno responsabilità di altri che abbiamo in rosa. Può fare il centrocampista, più o meno offensivo e quando giocherà sono convinto che lo farà bene, lo dimostra in allenamento. Thuram è sempre stato molto bene. È un ragazzo che vuole migliorarsi tutti i giorni, ha grande ambizione. Ha avuto un grande maestro come suo papà che gli ha sempre detto la verità. Dimostra in ogni allenamento che vuole giocare e deve continuare così".

Le dichiarazioni di Baroni

"Affrontiamo una squadra forte, la miglior difesa d'Europa e con il miglior possesso palla in Italia - il commento di Baroni in conferenza stampa - Devono ancora subire gol su azione, hanno compattezza e personalità. Per noi è una partita perfetta per cercare di essere competitivi, è un test di altissimo livello. Dobbiamo affrontarlo con la consapevolezza e la personalità giusta, con il desiderio di affrontare partite così difficile. Nelle difficoltà c'è la bellezza. Guendouzi? Sta meglio, ci prendiamo ancora 24 ore per le valutazioni del caso. Mi sembra che potrebbe essere disponibile, non so se dall'inizio. Il ragazzo ha grande voglia di essere presente, non avevo dubbi su questo".

Orario e dove vedere il match

Juventus-Lazio è in calendario per sabato 19 ottobre, con calcio d'inizio fissato alle 20.45. La partita verrà trasmessa da Dazn. Per seguirla in tv, oltre all'abbonamento alla piattaforma, è necessario essere muniti di una smart tv su cui scaricare l'app, oppure si dovrà collegare al proprio televisore un dispositivo come Google Chromecast, Amazon Fire Tv Stick, oppure un decoder Sky Q o una console come PlayStation 4 o 5, XboX One, One S e One X. L'incontro sarà visibile anche in su Sky ai canali Sky Sport Uno (201), Sky Sport Calcio (202), Sky Sport 4K (213), Sky Sport (251). Sarà possibile seguire il match anche in streaming, attraverso il sito o l'applicazione di Dazn, Sky Go e Now.

Le probabili formazioni

Juventus (4-2-3-1): Di Gregorio; Savona, Gatti, Kalulu, Cambiaso; Locatelli, Thuram; Mbangula, Douglas Luiz, Yildiz; Vlahovic. All. Motta.

Lazio (4-2-3-1): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Tavares; Guendouzi, Rovella; Isaksen, Dia, Zaccagni; Castellanos. All. Baroni.

La designazione arbitrale

Ecco la squadra arbitrale per l'incontro: a dirigere l'incontro sarà Sacchi, coadiuvato dagli assistenti Bindoni e Tegoni. Quarto ufficiale sarà Tremolada, al VAR Di Paolo e AVAR Guida.

