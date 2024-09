Juve, ecco la lista Champions: Arthur è dentro. C’è l’esclusione di Kostic

Torino, 3 settembre 2024 – Thiago Motta ha fatto la sua scelta. La Juve ha comunicato ufficialmente la sua lista Uefa per la Champions League, con una novità. C’è infatti il rientro di Arthur, che dunque arricchisce le rotazioni in mediana, mentre resta fuori Filip Kostic, per cui si sta cercando un accordo con qualche mercato ancora aperto. Il centrocampista dunque strappa un posto in lista dopo essere stato posto sul mercato in estate, ma senza trovare una offerta concreta che ne potesse decretare la cessione. Così, Motta lo utilizzerà alla bisogna e in caso di necessità. Per il resto, non ci sono particolari sorprese e anche i giovani della Next Gen hanno trovato posto in Lista B, come per esempio Yldiz, Anghelè, Savona, Mbangula, Daffara e Rouhi. Dentro, come normale che fosse, tutti i big nella lista A. In porta Di Gregorio, Perin e Pinsoglio, tra i difensori figurano Bremer, Gatti, Danilo, Kalulu, Cambiaso e Cabal, mentre a centrocampo, oltre ad Arthur, hanno trovato spazio pure McKennie, dato in uscita a luglio, assieme a Locatelli, Koopmeiners, Adzic, Thuram, Fagioli, Weah e Douglas Luiz. In attacco rientra in lista Milk, che sarà il vice Vlahovic, assieme a Conceicao, Nico Gonzalez e Yldiz che è in lista B.

Thuram e Weah dopo la sosta

Intanto Thiago Motta è già al lavoro alla Continassa per preparare la sfida con l’Empoli. Dieci nazionali sono in giro per il mondo e 14 giocatori sono rimasti a disposizione, tra questi anche Thuram e Weah che puntano a rientrare per sabato 14, quando al Castellani i bianconeri affronteranno l’Empoli di D’Aversa reduce dal pareggio uno a uno a Bologna. Importante allungare le rotazioni per il tecnico che vivrà la prima settimana con tre partite, anche per lui un inedito. Si parte a Empoli sabato alle 18, poi il Psv Eindhoven allo Stadium martedì 17 e nel weekend successivo la sfida interna con il Napoli di Conte. Prima settimana di una certa importanza, da un lato c’è da tenere il passo in classifica in campionato e dall’altro c’è da partire bene in Champions League per giocarsi i primi otto posti che valgono l’accesso diretto agli ottavi. Non sarà semplice contro i campioni d’Olanda.

Rabiot compagno di Ronaldo?

Siamo arrivati a settembre ma Adrien Rabiot è ancora senza squadra. In Europa per ora si è mosso poco, a quelle cifre nei top club, così si sta aprendo, come solito, il mercato arabo. Rabiot, anzi la sua mamma-agente, chiede un ingaggio cospicuo, superiore a quello che percepiva alla Juve, così gli arabi possono rappresentare una opportunità e ci starebbe pensando l’Al Nassr di Cristiano Ronaldo. Contatti concreti tra l’entourage di Rabiot e il club saudita per un ingaggio a stagione da 10 milioni di euro. Per Rabiot si può aprire dunque una possibilità fuori Europa, tra l’altro con stipendi sensibilmente superiori. Chiusa l’avvenura alla Juve, Rabiot e Ronaldo possono ritrovarsi con la stessa maglia. In Arabia.

