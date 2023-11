Juve, Ferguson e Colpani nel mirino di Giuntoli: ma costano tanto

Torino, 29 novembre 2023 – Mentre viaggiano i rumors attorno ad Allegri, Conte si è candidato e il tecnico livornese potrebbe decidere di lasciare a fine stagione con un anno di anticipo, Cristiano Giuntoli lavora agli eventuali colpi Scudetto per tentare di dar fastidio fino in fondo all’Inter. Soprattutto a centrocampo si concentrano le ricerche del direttore dell’area tecnica, con due obiettivi dalla Serie A che rappresenterebbero un piatto prelibato per le esigenze tecnico-tattiche di Max, ancora privo di Fagioli e Pogba. Occhi su Lewis Ferguson e Andrea Colpani.

Ferguson e Colpani, ma costano

Due i nomi sul taccuino di Giuntoli, stavolta in Italia, che vanno ad aggiungersi a quelli già presenti (Sancho, Hojbjerg, De Paul e Ruiz). Bologna e Monza si stanno mettendo in luce, i rossoblù sono addirittura quinti con un grande lavoro dell’ex Inter Thiago Motta, un altro allenatore che Giuntoli tiene d’occhio, assieme proprio a Palladino per un eventuale post Allegri, e nei rispettivi centrocampo ci sono due giocatori di grande interesse. Uno è Lewis Ferguson, scozzese prelevato un anno fa da Sartori a prezzi di saldo dall’Aberdeen, l’altro è ovviamente Andrea Colpani, uomo gol del Monza in scia al treno europeo. Andiamo con ordine. Nelle ultime ore circolano cifre abbastanza basse attorno a Lewis Ferguson, costato 3 milioni al Bologna con percentuale sulla rivendita da destinare all’Aberdeen, e difficilmente saranno quelle a cui, eventualmente, il club rossoblù cederà. La situazione ad oggi è questa: a gennaio è incedibile. Lo ha detto Marco Di Vaio qualche giorno fa, a maggior ragione con un Bologna pienamente inserito nella lotta europea. Difficilmente, poi, costerà solo 15 milioni, anche perché il Bologna in passato ha ceduto dei difensori (Hickey, Theate e Tomiyasu) a venti milioni o di più. Un mediano da 10 gol in 45 partite di Serie A costa decisamente di più. La Juve lo ha seguito e lo segue, infatti dalla Scozia si è parlato di una offerta di 20 milioni rispedita al mittente, segno proprio di parametri più alti di quelli prospettati. E attenzione anche alla Premier League con qualche club di media fascia già sulle tracce del giocatore. Può essere una operazione più fattibile a giugno. Poi c’è Andrea Colpani che sta disputando una grande stagione con 6 gol in 13 partite di campionato, prendendosi la ribalta degli scout di mercato, compresi quelli della Juve. Anche qui si va abbondantemente in doppia cifra e oltre a Giuntoli ci sono gli occhi, neanche troppo nascosti, della coppia nerazzurra Ausilio-Marotta. La sintesi è che la Juve dovrà utilizzare il bilancino delle proprie risorse a gennaio, perché il margine di manovra non è così elevato per poter convincere due formazioni solide a cedere i rispettivi pezzi pregiati in inverno, a meno che non ci sia un tenore di offerta decisamente superiore, una di quelle che spesso nel calcio si definiscono ‘irrinunciabili’. Per questo motivo Giuntoli tiene vive anche altre piste, magari in prestito, magari dall’estero con esuberi che potrebbero muoversi per necessità di minutaggio e a costi di saldo. Non sarà un mercato facile, ma necessario per sopperire alle assenze di Pogba e Fagioli e consentire ad Allegri di tenere il passo dell’Inter.

