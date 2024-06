Mercato Juve, pressing sui centrocampisti: Koopmeiners costa caro, spunta Douglas Luiz

Torino, 5 giugno 2024 - Cristiano Giuntoli non balla sulle punte, ma sui mediani. L’idea di Thiago Motta è mettere dentro due centrocampisti adatti al suo gioco da aggiungere alla conferme di Manuel Locatelli e Nicolò Fagioli, certe, e a quella di Adrien Rabiot, le cui diplomazie sono al lavoro per il rinnovo del contratto in scadenza. Due i grandi obiettivi: Teun Koopmeiners e Douglas Luiz.

L’Atalanta e la proposta per Koop

La Juve punta forte su Teun Koopmeiners, che è seguito anche dalla Premier League, ma il centrocampista dell’Atalanta avrebbe fornito la sua apertura al bianconero, convinto dal progetto di Giuntoli e Motta. L’olandese, dopo essere stato seguito dal Liverpool in primavera, potrebbe rimanere in Italia e avrebbe dato il suo benestare a un contratto di cinque anni a 4 milioni di euro con la Juve. Ma non è fatta, perché c’è da trovare un accordo con l’Atalanta che sconti, per ora, non ne fa. La richiesta è di oltre 60 milioni di euro, cifra che la Juve non può spendere cash e cerca un modo per ottenere il sì della Dea. La prossima offerta che dovrebbe essere recapitata a Bergamo recita 30 milioni più il cartellino di Dean Huijsen.

Missione Douglas Ruiz, con McKennie

Dicevamo di due obiettivi per il centrocampo. Sfumata la pista Lewis Ferguson, fermato dall’infortunio al ginocchio, tornerà a ottobre, la Juve ha aperto nelle ultime settimane la pista Douglas Luiz. Il centrocampista brasiliano costa tanto, tra i 60 e i 70 milioni, ovviamente Giuntoli non può pagarli cash, ma potrebbe dare una mano Weston McKennie, che è in uscita da Torino. Il mediano statunitense può essere sacrificato e piace ai ‘villans’, ma chiaramente non si potrà fare uno scambio alla pari. I bianconeri valutano McKennie 30 milioni, così sperano di scontare il prezzo per Douglas Luiz, giocatore dotato anche di capacità di segnare e che l’Aston Villa potrebbe sacrificare per ragioni di bilancio. Arrivato in Premier dal Vasco da Gama, Luiz ha girato diverse squadre, ovviamente il Manchester City che lo ha acquistato nel 2017 per poi girarlo in prestito tra Girona e Aston Villa, mentre la squadra di Birmingham lo ha in rosa dal 2019. Con l’Aston ha giocato oltre 200 partite (204 in totale) con 22 gol e 24 assist. In stagione ha segnato 9 gol in 35 partite di Premier League a cui ha aggiunto presenze in Conference League ed FA Cup.

Il Bologna resiste su Calafiori

Passando alla difesa, resta come principale obiettivo Riccardo Calafiori del Bologna. La stagione da centrale sotto la guida di Thiago Motta è stata superlativa, votato tra i migliori tre difensori della Serie A, e proprio il tecnico italo-brasiliano lo vorrebbe a Torino per proseguire assieme affiancandolo a Gleison Bremer in una difesa a quattro. Calafiori ha grandi chance di essere convocato da Spalletti per l’Europeo, ieri l’esordio nel suo Dall’Ara contro la Turchia, e questo può far alzare ulteriormente il prezzo. Giovanni Sartori non vuole cederlo, a maggior ragione alla Juve dove andrà Thiago Motta, segno che le frizioni interne a Bologna hanno lasciato il segno e in più i felsinei faranno la Champions League e hanno necessità di allestire una rosa competitiva. Servono almeno 40 milioni, ma l’Europeo potrebbe addirittura alzare l’asticella e difficilmente il Bologna farà sconti considerando la percentuale da girare al Basilea. Per ora la Juve ragiona su una proposta da 20-25 milioni di euro più l’inserimento di una contropartita tecnica, si è parlato di Facundo Gonzalez e Nicolussi caviglia, ma la dirigenza felsinea non ha intenzione di accettare la proposta. La sensazione è che prima dell’Europeo non si farà nulla.

Genoa su Miretti

La Juve ha intenzione di improntare un mercato affascinante, ma dovrà mantenere la sostenibilità a bilancio e le cessioni saranno determinanti. Si cerca di fare cassa con quel che serve meno a Motta o con giocatori che avranno bisogno di aumentare il loro minutaggio altrove. Ci sono i giovani della Next Gen da lanciare e qualcuno anche da cedere, come appunto Huijsen che può generare un tesoretto. Dalla Serie A, invece, emerge un forte interessamento del Genoa per Fabio Miretti. Le valutazioni la Juve le farà assieme a Thiago Motta e Miretti potrebbe effettivamente essere sacrificabile. Se ne parlerà tra qualche settimana ma i rapporti tra le due società sono solidi e il grifone è pronto ad aspettare un po’ di tempo per capire i margini di manovra, sia dal punto di vista tecnico, se cioè la Juve vorrà cederlo, sia economico, contando anche sull’interessamento dei bianconeri su Gudmundsson.

Il ritiro in Germania sarà chiave

Si attende dunque l’ufficialità di Thiago Motta, e relativa firma sul contratto, soprattutto dopo che la Juve ha trovato un accordo con Allegri per la risoluzione contrattuale, aspetto che agevolerà l’ingaggio del nuovo tecnico non dovendo più pagare Max la prossima stagione. Motta dovrebbe firmare settimana prossima ed è già stato fissato un periodo di ritiro estivo in Germania nella sede Adidas, dove il nuovo tecnico potrà lavorare con dovizia di particolari al nuovo corso calcistico. Il calcio di possesso e di dominio di Thiago Motta vedrà porre le prime basi in Germania, dove il mister cercherà di impostare la sua filosofia e i giocatori avranno il compito di recepirla nel minor tempo possibile. Servirà ovviamente un periodo di adattamento passando da difesa e contropiede con Allegri a costruzione dal basso e possesso con Thiago Motta, ma l’aspetto fondamentale sarà creare linee di passaggio con continui smarcamenti e rotazioni. Da qui la decisione di evitare la classica tournèe dall’altra parte dell’Oceano per concentrarsi sul lavoro in Europa lontano da occhi indiscreti. L’obiettivo è farsi trovare pronti per il via del campionato e, ovviamente, per il ritorno in Champions League.

