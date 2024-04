Juventus-Milan: probabili formazioni, orario e dove vederla

Torino, 26 aprile 2024 – La Juventus per avvicinare il secondo posto e blindare la qualificazione alla prossima Champions League. Il Milan per difendersi dall'assalto dei bianconeri e per mettersi alle spalle la delusione per l'ennesimo derby perso, che ha consegnato nelle mani dell'Inter lo Scudetto. All'Allianz Stadium di Torino si sfidano la Vecchia Signora e il Diavolo.

I precedenti

Questo sarà il 178° confronto tra Juventus e Milan in Serie A: i bianconeri conducono il bilancio con 68 successi contro 53 dei rossoneri, completano il quadro 56 pareggi. Dopo l'affermazione per 1-0 nella gara d’andata dello scorso 22 ottobre, la Vecchia Signora potrebbe vincere entrambe le sfide stagionali contro il Diavolo nel massimo campionato per la prima volta dal 2018/19 (proprio con Massimiliano Allegri in panchina). Nelle ultime sei partite tra queste due società in Serie A, solo una volta entrambe le formazioni hanno trovato la via del gol: nell’1-1 del 19 settembre 2021. Madama è rimasta imbattuta in sei delle ultime sette occasioni in cui ha affrontato i lombardi con meno punti in classifica rispetto a loro a inizio giornata di campionato: tre successi e tre pareggi in questo parziale. Per quanto concerne i precedenti a Torino, dopo nove sconfitte fuori casa di fila contro i bianconeri in Serie A, il Milan è rimasto imbattuto nelle ultime tre apparizioni all’Allianz Stadium in campionato (2V, 1N); solo una volta i meneghini sono riusciti a non perdere in quattro trasferte consecutive contro la Juventus nel massimo torneo, ossia tra il maggio 1991 e il marzo 1994. Il Milan può diventare la sesta squadra contro cui la Vecchia Signora va in doppia cifra di successi in Serie A all’Allianz Stadium (attualmente nove), dopo Fiorentina (12), Roma (11), Udinese (11), Napoli (10) e Lazio (10). La Juventus è in generale la società contro cui il Diavolo ha perso più trasferte in Serie A: 43 in 88 precedenti (23V, 22N).

Le parole di Allegri

Massimiliano Allegri parla così alla vigila della gara contro la sua ex società. "Vincendo la sfida contro il Milan avremmo la possibilità di ambire al secondo posto che sarebbe un bel risultato e uno stimolo in più in questo finale di stagione. Ci sono ancora 15 punti in palio e non è detta l’ultima parola. Bisogna essere bravi, fare un’ottima partita domani e tornare alla vittoria in campionato. Juventus-Milan è sempre Juventus-Milan: una partita bella da giocare e importante. Uno scontro diretto contro una squadra forte, ben allenata e con giocatori di valore. Ho un bellissimo rapporto con i ragazzi, sono ottimi professionisti e soprattutto tengono a questa maglia. Tutti insieme vogliamo andarci a prendere gli obiettivi rimasti. Dobbiamo essere concentrati su quello che dobbiamo fare: raggiungere la Champions League è importante dal punto di vista tecnico, con la Juventus impegnata su più fronti nella prossima stagione, e sotto l’aspetto economico per la società perché garantirebbe maggiori risorse. Bremer ha avuto un piccolo acciacco a Cagliari ma sta meglio, domattina valuterò il da farsi. Abbiamo recuperato tutte le energie in questi giorni e domani saremo pronti per fare una grande partita. Ultimamente Chiesa ha giocato un po’ di più, Federico anche quando si estranea dalla partita ha sempre una soluzione. Sta bene anche Yildiz, valuterò domani mattina anche in questo caso".

Le dichiarazioni di Pioli

"La Juventus è una squadra solida e ha attaccanti forti e imprevedibili, sono bravi sulle palle inattive e possono creare pericoli in ogni situazione - è il commento di Stefano Pioli in vista del match all'Allianz Stadium - Sarà una gara delicata e difficile, va affrontata con determinazione e convinzione. Ora il focus dev'essere arrivare secondi, tornare a vincere e fare bene. Tocca a noi mostrare come vogliamo finire la stagione, abbiamo cinque partite per dimostrare chi siamo. Dall'umore alla classifica ma non solo, è una partita importante per tante ragioni e dovremo essere al 100%. Non possiamo fermarci agli ultimi risultati negativi e alle ultime delusioni, dobbiamo avere la forza e l'orgoglio di lottare fino alla fine, provando a vincere tutte le partite che restano. Siamo professionisti, soffriamo per la situazione attuale ma abbiamo il dovere di rialzarci e reagire. Dovremo dare il massimo, lottando su ogni pallone. Sfideremo un avversario che sta bene ma vogliamo difendere il secondo posto in classifica. Leao sarà il capitano a Torino, sta vivendo questa vigilia come tutti noi. Okafor e Chukwueze stanno bene e sono pronti per giocare, poi le scelte di formazione spettano a me. Bennacer non è ancora al meglio a livello di condizione fisica, in questo momento Adli è molto attento in fase difensiva e lo ritengo più affidabile. Theo è un giocatore fortissimo e certamente può essere importante per il futuro del Milan. Ibra? Zlatan è sempre vicino a noi, cerca di trasmetterci fiducia e ci sostiene. Vinciamo e perdiamo insieme, e insieme cerchiamo di superare i periodi difficili come questo".

Le probabili formazioni

Juventus (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Cambiaso, McKennie, Locatelli, Rabiot, Kostic; Chiesa, Vlahovic. All. Allegri.

Milan (4-2-3-1): Maignan; Musah, Thiaw, Gabbia, Florenzi; Adli, Reijnders; Pulisic, Loftus-Cheek, Leao; Giroud. All. Pioli.

La designazione arbitrale

A dirigere l'incontro sarà Mariani, coadiuvato dagli assistenti Berti e Cecconi. IV ufficiale Ayroldi. A completare la squadra arbitrale, La Penna, VAR, e Aureliano, AVAR.

Orario e dove vedere la sfida

Juventus-Milan è in calendario per sabato 27 aprile, con calcio d'inizio fissato alle 18. La partita verrà trasmessa in esclusiva da Dazn. Per seguirla in tv, oltre all'abbonamento alla piattaforma, è necessario essere muniti di una smart tv su cui scaricare l'app, oppure si dovrà collegare al proprio televisore un dispositivo come Google Chromecast, Amazon Fire Tv Stick, oppure un decoder Sky Q o una console come PlayStation 4 o 5, XboX One, One S e One X. Sarà possibile seguire il match anche in streaming, attraverso il sito o l'applicazione di Dazn.

