Juve, Pogba piace a De Zerbi. Giuntoli sulla punta Marmoush

Torino, 9 ottobre 2024 – Può ripartire dalla Francia la carriera di Paul Pogba. Il mediano francese, che ha vissuto una delicata vicenda doping l’anno scorso, dovrebbe essere in grado di tornare a giocare a marzo, con la squalifica che può essere accorciata a 18 mesi, così il suo agente si sta muovendo sul mercato per rilanciare una carriera che rischiava di essere finita. Non giocherà nella Juve, si va verso la risoluzione contrattuale dopo che Pogba era finito al minimo sindacale, e non rientra nei piani di Motta, ma in quelli di Roberto De Zerbi può avere una occasione. Lo cerca infatti l’OM dell’allenatore italiano, ora terzo in Ligue 1 con 14 punti, cinque in meno del Monaco che ha vinto sei partite pareggiandone una, e tre in meno del Psg di Luis Enrique. L’ipotesi Marsiglia diventerebbe concreta già a gennaio, per dare a Pogba un paio di mesi di allenamenti ed essere pronto a marzo se la squalifica dovesse realmente terminare. Insomma, un sospiro di sollievo rispetto ai quattro anni inizialmente comminati al centrocampista francese. Su Paul anche l'Arabia e la MLS.

Giuntoli su Marmoush

Il mercato non dorme mai, soprattutto per Cristiano Giuntoli che è chiamato a reperire rinforzi in attacco dopo la seconda operazione per Arek Milik. Il polacco rientrerà tra qualche settimana, ma per gennaio c’è aria di separazione per provare a inserire un vice Vlahovic. Se per giugno si punta su Jonathan David, ma attenzione alla trattativa per il rinnovo di Dusan, la plusvalenza a oggi non si può escludere a priori, sul taccuino del direttore tecnico bianconero è finito Omar Marmoush, classe 1999 dell’Eintracht Francoforte e reduce da un inizio di stagione impressionante da 8 gol in 6 partite di Bundesliga. Il suo vantaggio, ed è anche quello che cerca Motta, è la possibilità di giocare sia prima punta sia attaccante esterno e in totale ha già raggiunto 26 gol con la maglia della squadra di Francoforte in appena 50 partite giocate. Nelle prime sei giornate di Bundes ha già infilato tre doppiette, tra cui una al Bayern Monaco. Chiaramente, prestazioni di questo tipo stanno alzando sensibilmente il valore di Marmoush che rischia di costare circa 25-30 milioni di euro. Per quanto riguarda la difesa, dove c’è l’infortunio di Bremer, Giuntoli e Motta starebbero ragionando su Sam Beukema del Bologna, ma difficilmente i felsinei si priveranno di un titolare a metà stagione e dopo aver già ceduto Calafiori in estate. Situazione da monitorare, con sempre Jakub Kiwior sullo sfondo, anche se per ora la Juve andrà avanti con le forze interne, che sono Danilo, Cabal e Kalulu, mentre Federico Gatti è praticamente diventato inamovibile per Thiago. L’allenatore, invece, dovrà trovare al più presto una soluzione per Douglas Luiz, per ora tra i più deludenti per costo di acquisto e aspettative generate. Il brasiliano sta vivendo un difficile periodo di adattamento al calcio italiano ma è chiamato a un salto di qualità immediato per dare alla Juve la qualità che serve a centrocampo.

